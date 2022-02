Un presupuesto para ayudar y crecer

Almería cuenta ya de manera oficial con su Presupuesto Municipal para 2022 después de que el documento fuera aprobado en Pleno. Y creo que se trata de una gran noticia para todos porque el Ayuntamiento habilita de este modo su principal herramienta económica para seguir desarrollando la gestión municipal en un momento clave de cara a la recuperación de Almería de los efectos sociales y económicos generados por la pandemia. Un presupuesto que supera los 2018 millones de euros, el mayor de las últimas décadas, y que está pensado para crecer y ayudar. Para sumar y para servir y para abrir el camino a un futuro más próspero que sin duda nos va a ayudar a seguir haciendo de Almería una gran ciudad. Estas cuentas han buscado siempre la suma de voces y la convergencia de voluntades anteponiendo el interés y el sentido común al interés particular, porque negociar no es imponer. Por eso quiero dar las gracias a los miembros del Pleno que con su voto favorable o abstención actuaron de manera responsable facilitando la actuación municipal en unos momentos que no están siendo fáciles para los autónomos, empresas y familias almerienses. Este presupuesto es la herramienta legal que nos permitirá seguir ayudando a que 2022 pueda ser el año de la recuperación y ayudando a crear empleo manteniendo el dinero de los almerienses en su bolsillo gracias a una presión fiscal muy baja. Queremos que este presupuesto se note en las calles, en los barrios y en los servicios municipales que prestamos a diario. Un presupuesto sin colores políticos y sin más ideología que estar del lado de nuestros únicos socios, que son todos los almerienses. En definitiva, el Ayuntamiento cuenta ya con un instrumento económico determinante para el futuro de Almería, que también es una clara apuesta por una recuperación orientada hacia las personas. Unas previsiones económicas que facilitarán nuestro compromiso de hacer de Almería una ciudad cada vez más inclusiva, más verde y más sostenible en la que haya una movilidad más limpia y eficaz. Unas cuentas municipales que no son las del alcalde, ni las del partido del alcalde, ni las del equipo de gobierno municipal. Son unas cuentas de ciudad que piensan en la ciudad que todos queremos y que se abren a propiciar un futuro mejor, más inclusivo e igualitario en todos los barrios de Almería. Seguimos trabajando en ese objetivo compartido.