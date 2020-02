Un presupuesto para crecer más

El Presupuesto municipal que acabamos de aprobar con el apoyo de los grupos de Ciudadanos y VOX, supera los 200 millones de euros y viene marcado por unas coordenadas muy claras: En primer lugar, permitirá las rebajas fiscales. Propiciamos una economía abierta y competitiva que genere crecimiento aliviando la carga fiscal de nuestras familias, mayores, autónomos y empresas. Es además un Presupuesto muy social porque las personas están en el centro de nuestras políticas. De manera muy especial los colectivos con mayores necesidades o circunstancias específicas. Habrá más protección para las mujeres víctimas de violencia, mayores sin entorno familiar, niños y familias en situación de exclusión social y personas con problemas de adicciones. Y habrá más gasto porque sabremos gastar mejor. Siempre he dicho que el mejor sitio para el dinero de los almerienses es su propio bolsillo y por eso no buscaremos en esos bolsillos nada más que lo imprescindible, porque vamos a mirar con detalle cada euro, ahorrando partidas superfluas y respetando al máximo la trasparencia y trazabilidad de ese gasto. Seguiremos apostando por la Inversión con la mirada puesta en las calles de Almería. En el Casco Antiguo, en nuestro patrimonio histórico, con actuaciones en todos los barrios y en el mantenimiento de nuestra red de instalaciones culturales y deportivas. Seguiremos avanzando en el compromiso de hacer de Almería una ciudad cada vez más sostenible. Yo sé que esto incomoda mucho a los que se van atribuyendo la exclusividad de las cosas, pero quiero recordar que somos el equipo de Gobierno con mayor compromiso medioambiental de la historia de Almería. Y es que el medioambiente no se cuida llenando la red de tuiters. El medioambiente se cuida llenando la ciudad de árboles. Y eso es lo que estamos haciendo. En Almería hay contabilizados a día de hoy 52.068 árboles. Y si el año pasado plantamos más de 800, para este año 2020 tenemos el compromiso de superar esa cifra de árboles nuevos. Mi reto como Alcalde de todos es conseguir una Almería que ofrezca cada día más confianza, que garantice las prestaciones sociales y las ayudas públicas, y que tenga un Ayuntamiento que sea solvente y capaz de prestar unos servicios de máxima calidad. Estoy seguro que 2020 va a ser un gran año para Almería y que este Presupuesto hará que, como dice nuestro nuevo lema turístico, la vida nos sonría a todos.