La primera de la clase

Desde su primer día en el Centro, nunca hizo falta decirle las cosas dos veces. Siempre puntual. Jamás oí una excusa tipo: "había mucho tráfico", "no encontraba donde aparcar", "había retenciones peatonales"… Su trabajo lo hacía siempre con orden, meticulosidad, dedicación, interés, pulcritud. Nunca hubo retrasó en la entrega de un informe. Perfectamente redactados, tanto en el contenido como a la forma, eran precisos, objetivos, claros. Dominaba el lenguaje. Escribía lo que quería que el destinatario leyera y con la intención y sentido que perseguía. Trataba con respeto y comprensión a los menores y a sus padres, pero también con firmeza y autoridad en cuanto al logro de los objetivos fijados. Era un punto de referencia para usuarios y compañeros. Los primeros lo reconocían y así me lo trasladaban cuando tenían ocasión. Respecto a los segundos, "había que guardar un tupido velo y disimular". ¡Cuidado ponerla de ejemplo en nada! Raudo aparecía toda la "corte de ofendidos". Porque, para no ofender al resto, "prohibido" ensalzar la excelencia. Tácitamente, sin embargo, debía obviar, disimular y soportar, las ineptitudes y errores reiterados de otros. Con pleitesía debía "pedirles perdón" al corregir sus faltas de puntualidad en la llegada a la oficina; en el cumplimiento de los plazos para realizar y entregar los informes; en necesidad, con algunos de ellos, de rehacer de arriba abajo los informes, tanto en contenido, como forma, porque escribían lo que podían y no lo que debían. Muchas veces me pregunté si habrían hecho los exámenes de sus respectivas especialidades en la universidad a base de cuestionarios del tipo "verdadero o falso", pues era incomprensible y un lastre, su nula capacidad, tanto para redactar como para hablar en público. Un día le dije a la perfecta empleada: "Tú has tenido que pasarlo muy mal durante todos los años de estudio". "Siempre intentando no resaltar quitando importancia a tus facultades". "Siempre justificando las deficiencias académicas y laborales de tus compañeros para que no te discriminaran". Y así era. En el colegio y después en la universidad, se esforzó por pasar desapercibida. Muy por el contrario, hasta "el más tonto de la clase" parafraseando a Joaquín Sabina, "sacaba pecho de su ignorancia", y cambiando el orden lógico de las cosas, era el profesor quien se sentía mal debiendo elegir meticulosamente las palabras para no herir ni frustrar al sempiterno ignorante. Eran el fruto del sistema educativo. "Que ninguno sobresalga para que nadie se frustre". "Que todos se igualen a la baja". Antes el "rezagado" recibía clases particulares para alcanzar el nivel de los demás. Hoy se baja general. ""Así, nunca progresaremos""