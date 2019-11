Mis primeros recuerdos se remontan a los cuatro o cinco años. Con anterioridad, solo una nebulosa aparecía en mi mente, sin que pudiera distinguir si eran recuerdos, o imágenes creadas por mí, después de escuchar decenas de veces, lo bueno y guapo que era cuando nací. A partir de esa edad, las imágenes y sensaciones que me sobrevienen se acumulan en mi piel y en mi corazón de forma vertiginosa, hasta el día en que todo cambió. Tengo dos herman@s mayores: David, que es el primogénito, tiene cinco años más que yo, y Celia, la única chica, solo tiene un año más (mi madre decía que nos llevábamos una hornada). Recuerdo cuando me subía detrás de ella en el sofá y le peinaba sus finos cabellos, enredándolos en mis dedos, como hebras de oro. Sentía un deseo tremendo de lucir una melena como la suya, pero nunca lo expresé a nadie, seguro de que reirían de mí. Crecimos y cuando vi que mi hermano se parecía cada vez más a nuestro padre, yo sentía un deseo incontenible de huir de ellos. Aborrecía su cuerpo lleno de pelo, la barba, el bigote, y hasta su ropa masculina. Mi hermana, sin embargo, florecía con una belleza inusitada, con un cuerpo cubierto por un fino vello que le cubría su suave piel y, enmarcando su rostro, una rubia melena que me seducía cada vez más. Fui consciente entonces de que lo que me ocurría no era del todo normal, y me recluía en el despacho de mi madre, huyendo de preguntas indiscretas. Todos pensaban que era un chico huraño y solitario. A mí no me cambió la voz, como a mis compañeros y amigos. La ropa masculina era horrible, frente a la levedad de la que usaban las mujeres de la casa. Aprovechaba cuando salían, para ponerme sus faldas y blusas, y pintarme un poco los ojos y los labios. Alguien en el colegio se dio cuenta de la diferencia, ya era más que evidente, y comenzó a enviarme mensajes humillantes. No me atreví a denunciarlo, por temor a las represalias, y cada vez me sentía más aislado. Un día de navidad, con casi dieciséis años, estando con la familia en casa de los abuelos, el cielo se abrió. Mientras acariciaba las teclas del viejo piano de la abuela, esta se me acercó por detrás, abrazándome. Me acercó su boca al oído y con su voz arrulladora, me dijo: "Ya sabía yo en cuanto te vi al nacer que Dios nos había bendecido enviándonos un ángel". Besándome las lágrimas que caían sobre la palma de mis manos, abiertas sobre el teclado, se alejó sin mirarme. En un segundo, se había producido en mí un descubrimiento celestial: la naturalidad de la diferencia. Gracias a esa mujer sabia, que me acababa de transmitir un amor infinito, con su delicadeza habitual.