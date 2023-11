El principio del fin

No me gusta ser pesimista, aunque he de reconocer que en estos últimos días me está costando, y mucho, no serlo. Y creo que no es para menos, especialmente siendo estudiante de derecho, disciplina que nos permite vivir en sociedad y no quedar sometidos a la conocida por todos, ley del más fuerte. Además, un buen marco jurídico ofrece la estabilidad que toda inversión requiere y, por tanto, es un imán de capital extranjero, con el evidente desarrollo que ello conlleva, empezando por la creación de empleo.

Sin embargo, y por muy consolidados que creamos estar, estamos sufriendo el decaimiento de la mal llamada Unión Europea, una organización, para mi gusto, totalmente desnortada; a nivel ético, jurídico, político y económico.

Me siento en la obligación moral de denunciar activamente esta deriva que parece no encontrar lógica alguna, y que estoy seguro no tendrá buen final si no es debidamente encauzada. El aumento de la violencia, incluida la verbal, es notable. Y muchos políticos son responsables directos, pues agitan, sin ningún remordimiento, a una sociedad que lleva años mostrando síntomas de hartazgo. A lado y lado del espectro político. Y es que, una vez la sociedad ha sido agitada y empujada a la calle, se convierte en una masa incontrolada e incontrolable, pues obedece indicaciones puramente emocionales. De ahí la importancia de abordar los asuntos con mesura, prudencia y mucha responsabilidad, mirando siempre hacia el futuro y avanzando hacia donde queremos estar a medio y largo plazo.

Esa carencia de responsabilidad política y falta de respeto para con ideas distintas, nos alerta de los problemas que sufre el actual sistema de gobierno y la sociedad europea. Por más que se diga, no hay tolerancia ni debate de ideas, sino faltas de respeto y violencia. Insisto, a lado y lado. Entre tanto, una diarrea legislativa y una absoluta desprotección jurídica, está provocando una fuga de capital y una parálisis inversora. El derecho, para ser derecho, debe ser estable y fácilmente interpretable, sin injerencias políticas. En caso contrario, los pilares de cualquier democracia estarán contaminados y la nuestra no es ninguna excepción. Precisamente el derecho marca la diferencia entre una república bananera y una sociedad desarrollada que garantiza derechos y protege a sus ciudadanos. Por desgracia, cada vez estamos más cerca de la primera.Hay líneas rojas que nunca se deben cruzar.