Las prisas no son buenas

Es comprensible que la gente tenga prisa en reactivar la economía. No hay país que resista mucho más de lo que ya hemos resistido sin que hayan funcionado las empresas y destruyendo empleo. Autónomos y pequeñas y medianas empresas están deseando volver a funcionar. Casi dos meses de confinamiento han sido un golpe duro para ellos. Pero de esta pandemia hemos aprendido muchas cosas. Una, la principal, que el virus es mortal en un número elevado de casos y que se contagia con muchísima facilidad. Hemos tenido que modificar por ello nuestros usos sociales de proximidad y contacto físico, que son medio de propagación del bicho. Otra, que nuestro modelo económico es sumamente débil frente a semejante calamidad pública. Si Alemania ha evolucionado mejor en la pandemia es porque su economía industrializada es muy potente y porque el carácter germano es menos social y muy disciplinado. Pero nuestra economía es débil, pues es dependiente. Dependemos, cómo no, del petróleo. Y además somos el patio de recreo de Europa. Los alemanes están clamando por que se abran los hoteles y las playas en Baleares, Canarias y Andalucía: ellos tienen la pandemia controlada y quieren ya preparar su veraneo. Somos la despensa de Europa, y también somos los mercados de los bienes de consumo y de equipo que fabrican en el Norte. Los PIGS -Portugal, Italia, Grecia y España, Spain en inglés-, como se nos conoce en la Unión Europea en un juego equívoco con pig, cerdo en inglés -en el sentido de cebados, comilones e indolentes-, somos también los payasos de Europa, los animadores de sus juergas de alcohol y sexo, y no tenemos fuerza moral, según ellos, para exigirles ahora ayuda para rehacer la economía, pues no hemos sido previsores. En la fábula nosotros somos la cigarra y ellos las hormigas. Por eso dicen los holandeses que ellos no pagan nuestra vagancia y nuestra imprevisión. En su mentalidad hanseática y protestante -por capitalismo acérrimo, no por religión, ojo- no caben solidaridades. Ofrecen préstamos más o menos exigentes, pero que a la larga hay que pagar: recortes y precariedad laboral. Pensemos si con la prisa en abrir los establecimientos de hostelería y demás vale la pena exponernos a rebrotes de la pandemia que no sabemos cómo ni cuándo acabarían. Sobre todo, cuántos muertos costaría. Porque cuando abran los añorados bares y chiringuitos, el coronavirus aún seguirá aquí.