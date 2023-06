El problema del agua: ¿sequía o saqueo?

Veo con desconcierto el presente y el porvenir que nos depara con el “oro azul” a las personas, cualquier ser viviente y los cultivos. Y ello, porque no se deja de advertirnos de la sequía que amenaza a toda España y, especialmente, a esta bendita tierra almeriense, líder de la producción agraria en Europa.

Llevamos años siendo destinatarios de campañas publicitarias en torno al ahorro de los recursos hidráulicos, la eficiencia en su consumo y la solidaridad en su distribución; haciéndote sentir que tú, ciudadano promedio, estás influyendo negativamente en la gestión de este escaso recurso como usuario y consumidor -¡y además eres una amenaza para el medio ambiente!- teniendo que dejar en manos de “expertos” su uso.

Bien es cierto que España es un país con bajas precipitaciones, especialmente en el sur; por ello, nuestra nación ha sido quinta potencia mundial desde principios del siglo XX en la construcción de presas y pantanos para generar electricidad y abastecer de agua para riego. Pero, ¿y si te dijera que en 2021 fueron demolidas 108 presas?; ¿y que en el verano de 2021 las compañías eléctricas aprovecharon los altos precios en la factura de la luz para vaciar embalses y producir a más bajo coste?; ¿y que en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana se han impuesto restricciones en el uso industrial del agua, se ha cortado por las noches y ya se está transportando desde pozos de emergencia?

Entonces, entenderás mejor que la falta de lluvias no es el único factor que ha influido en la sequía y no estamos ante un fenómeno exclusivamente meteorológico, sino ante una actuación lucrativa de grandes empresas.

Realmente no somos conscientes del mundo en el que vivimos y que estamos construyendo -o destruyendo- cuando ponemos coto al acceso a los bienes que la naturaleza nos otorga para vivir por encima de leyes positivistas. Por ello, cuando ponemos un precio a acceder libremente al agua para dejar su gestión a grandes empresas y organismos políticos que atienden exclusivamente a intereses de mercado, emergen los siguientes dilemas: ¿qué derecho legal y moral pretende imponerse para limitar o impedir que un ser vivo –especialmente un ser humano– pueda hacer uso del agua, impidiendo su acceso si no paga el precio impuesto por las grandes compañías o no está sujeto a una cuota de asignación con la excusa de la oferta limitada de este bien?; si el cuerpo humano está compuesto entre un 60 y un 80 % de agua y solamente puede sobrevivir entre tres y cinco días sin ella, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer o a pagar para que nuestros seres queridos, el ganado que nos alimenta, los campos que cultivamos y nuestro propio ser no pereciesen?

¿Por qué los oligarcas hacen del agua un negocio y no un derecho básico accesible en libertad? Para ellos, dependerá de si la tienes o si la necesitas.

Permíteme como abogada que te aporte datos jurídicos, como que el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, consagra en su artículo tercero que “la fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice.” ¿Con este precepto nos están diciendo que se está modificando el curso natural del ciclo del agua?; ¿con qué finalidad: provocar precipitaciones para favorecer cultivos y abastecimiento o inducir sequías?

En esta línea, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de julio de 2020 (núm. 175), se concede la autorización temporal de la solicitud de la Confederación Hidrográfica del Tajo para “evitar precipitaciones en forma de granizo o pedrizo, desde 1 de mayo a 30 de septiembre”, consistente en una “red antigranizo formada por 24 generadores de yoduro de plata […].” ¿Con qué finalidad se emplea el yoduro de plata? Evita el tan indeseado granizo, pero disipa las nubes. Ahora se van entendiendo mejor las cosas.

Querido lector: lo que pretendo con estas líneas sobre este tema tan extenso es apelar a tu conciencia, invitándote a estimular tu innata capacidad de discernir –cada vez más en detrimento– y que no es exclusiva únicamente de unos pocos, como puede ser de los que portamos la toga. Investiga, compara y, en la medida de lo posible, actúa.