La problemática vuelta al cole (6)

Mientras el Gobierno andaluz siga anteponiendo la Economía a la Salud el coronavirus no será derrotado. Se han abierto los centros escolares y el curso ha comenzado con la imposibilidad de guardar distancias de seguridad, sin espacios disponibles, sin aumento de plantillas de profesores y personal no docente, sin cambios en el currículum que permitan eliminar asignaturas que ahora, con el covid de por medio, van a ser superfluas durante este curso, y con una enseñanza presencial a ultranza porque la conciliación es esencial para la economía -para la economía anterior al virus, se entiende-. Mientras, el mismo presidente de la Junta admite que no se siente seguro con la vuelta al cole (Diario de Almería, 10 de sept., pág. 30). Miedo da imaginar qué pasará con los institutos.

Que la economía no se resienta, esa es la directriz. Aún no han aceptado que sin Salud, no hay Economía posible. Y que para defender la salud de la gente hacen falta medidas drásticas, nuevas, revolucionarias. La pandemia nos ha impartido una dura, trágica lección: no es la Economía, estúpido -dijo Clinton-; la base del sistema es la Salud. Están tropezando en la misma piedra: salimos del Estado de Alarma con excesiva prisa, porque venía el verano, confiando en que el virus no volvería a atacar hasta el otoño. Cantamos victoria demasiado pronto. Y Europa, previsora e informada, no nos envió los ansiados turistas de sol y playa que salvarían la Economía. Ahora, con la ayuda europea en camino, estos lumbreras que nos gobiernan -mal- abren los colegios esperanzados en que los niños no enferman con tanta gravedad, transmiten menos el virus y la vacuna vendrá pronto. Los niños -el mío, el suyo, lector, el del vecino- son para ellos sólo números, unos tantos por ciento. Celáa dice a los padres el domingo, entre obviedades, "que los beneficios de la educación presencial son infinitamente mayores para sus hijos e hijas que los eventuales riesgos que puedan correr". Lo que importa es que la gente mande los niños al cole y se ponga a trabajar de una vez como solía para que la economía vuelva a ser lo que fue. Y todo ello a base de mascarillas y gel desinfectante, porque las distancias, sin bajar las ratios, son imposibles. Temen, ante todo, el efecto electoral de cualquier medida: temen perder el poder. No hay dinero, pero no les piden a los bancos lo que les dio Zapatero. Y el covid sigue campando.