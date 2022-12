La Opinión de Adriana Valverde | Más progreso para Almería

La ciudad de Almería está recibiendo en los últimos años una lluvia de millones de fondos europeos, como los Netx Generation, Edusi o Feder, que está gestionando el PP en el Ayuntamiento, partido que gobierna nuestra ciudad desde hace más de 20 años. Los concejales socialistas en el Ayuntamiento siempre hemos expresado nuestro respaldo al PP en la consecución de cualquier financiación extraordinaria para seguir realizando las inversiones que necesita nuestra ciudad. Se han recibido fondos europeos para las obras que se están haciendo actualmente en la Avenida Cabo de Gata, para acondicionar los accesos a San Cristóbal, para la remodelación del entorno de la iglesia de El Alquián o para la gestión inteligente del tráfico, entre otras muchas iniciativas.

La semana pasada el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, anunció que Almería era una de las ciudades beneficiarias del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiado íntegramente con los fondos de recuperación Next Generation EU, es decir, que el Ayuntamiento no tendrá que aportar ni un euro. El Gobierno de España, por tanto, ha contribuido a que nuestra ciudad reciba tres millones de Europa para realizar una serie de actuaciones en materia de turismo en los barrios de El Toyo y Cabo de Gata, tan necesitados de inversiones en este sentido. No es tan malo el Gobierno de España para Almería, como nos quieren hacer ver, ya con pesadez, los mandatarios del PP. El Gobierno de Pedro Sánchez, con la batería de medidas que ha puesto en marcha para proteger a los sectores y ciudadanos más vulnerables, ha conseguido que la inflación en España sea de las más bajas de la zona euro. En Almería y provincia más de 11.700 hogares están recibiendo el ingreso mínimo vital; más de casi 34.000 pensionistas van a ver cómo sus pensiones se incrementan con arreglo al IPC; más de 14.400 almerienses se han acogido al bono social térmico; más de 15.000 estudiantes reciben las becas del Estado; más de 6.000 empresas se benefician de la bonificación del carburante; más de 37.000 trabajadores han visto incrementar su nómina por la subida del Salario Mínimo Interprofesional y más de 14.000 familias se podrán acoger del paquete de medidas de apoyo a deudores hipotecarios. Ese es el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras, el señor Moreno Bonilla le regala a las grandes fortunas un aguinaldo de entre 9.000 y 12.000 euros por la rebaja fiscal que aprobó nada más obtener la mayoría absoluta en Andalucía.