Una vez terminado de comer, llega el momento de abonar la cuenta…y aquí empieza el dilema. ¿Qué dejo de propina?. Un sin fin de dudas nos hace olvidar la excelente comida y el espléndido servicio. Pero, amigo lector, esto era antes. Antes de la pandemia, a partir de ésta, bien nos dijeron que era mejor pagar con tarjeta de crédito, así las propinas que se dejaban en el platillo ya no existen. Los grandes enemigos de la propina son el TPV, las tarjetas de crédito y el ya famoso, Bizum. La Comunidad de Madrid, siempre a la vanguardia de todo, o casi todo, ya inició una campaña publicitaria con eso de “Yo dejo propina”, una defensa a ultranza de los sobresueldos entre el personal de hostelería, con el argumento de que muchos trabajadores no llega a los mil euros/mes, y con la propinas, lo que siempre hemos llamado “el bote”, le supone un suplemento que alivia los estragos que sufre la economía doméstica, ya que con lo que ganan, la gran mayoría, no llegan a fin de mes. Como no lleves dinero suelto encima, la propina está en vías de extinción. La hostelería en general es un sector que demanda trabajadores y estos no llegan por los paupérrimos contratos, las muchas horas trabajadas, y los bajos honorarios.