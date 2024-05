En elegante contraposto, altivo y afeminado, este menudo efebo nos mira con agrado y sonrisa enigmática; la misma que años después nos brindó Leonardo en su Mona Lisa. No levanta apenas un metro veinte desde el suelo y todo un gigante, cuya testa decapitada yace a sus pies, ha probado el implacable acero de su espada. Ante la visión de este adolescente nadie diría que es un feroz guerrero. Ni su minúscula espada capaz de semejante acción. Más bien se exhibe con complacencia y muestra los prodigios de su inquietante belleza, equívoca y provocadora, como el célebre Tadzio de la Venecia de Visconti. Una apoteósico narcisismo ensimismado, turbador e inmortal. En 1476 lo modeló Andrea del Verrochio por encargo de Lorenzo de Medici y el bronce definitivo se encuentra hoy en el museo Barguello de Florencia. Verrochio es un paradigma de todo lo que significa Renacimiento. Orfebre, pintor y escultor, por su taller pasaron los florentinos de una generación deslumbrante; Perugino, Ghirlandaio, Boticcelli y Leonardo. Este último hizo suya la poética del maestro; a ella le debe el aire de eternidad y misterio que emanan sus enigmáticas figuras. Maestro y discípulo compartían obras y es bien conocida la anécdota que supuso el arrumbe de los pinceles, de forma definitiva, por parte del tutor; habiendo confiado al alumno la ejecución de un ángel del Bautismo de Cristo -hoy en los Uffizi- pudo comprobar cuanto le aventajaba el muchacho al comparar la nueva figura con el resto de la obra. Hace dos décadas encargué una réplica exacta de David, hecha con molde del original, al taller de vaciados de la Academia de San Fernando de Madrid. Desde entonces guarda la entrada de mi casa y nos protege de las inclemencias y los malos augurios. Su pose arrogante mira de frente a todo el que llega. Controla por el rabillo del ojo, atento al devenir de los acontecimientos y tomando buena nota de los desmanes o afrentas que nos amenazan. Eficaz remedio contra los putrefactos del asedio permanente y señor de un castillo donde la impostura no ha podido entrar. Años después coloqué otro David, el de Donatello, en la entrada del nuevo museo. Muchos enemigos pasaron por delante de ambos sin reparar en su presencia y ellos, generosamente, les dejaron atravesar el umbral de la puerta. No obstante, su protección también se ha realizado en la distancia. Con el paso de los años, las caídas en desgracia o muertes de los más acérrimos enemigos se han multiplicado. Aviso a navegantes.