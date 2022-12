Ya porque falte, ya porque no sea buena, hacerse con agua es una necesidad primaria. Como algunas otras provisiones que, cuando están aseguradas, no parece que pudieran faltar y, por eso, evitan los aprietos en la desvalorada normalidad de lo cotidiano y de lo ordinario -con este doble carácter, si no se trata del mismo, tan propio de lo que asiste primariamente en el curso de los días-. Como las borrascas se bautizan -con paritorios nombres masculinos y femeninos- cuando van a hacerse notar, Efraín ha descargado bastantes metros cúbicos, con una desmesura tan anómala como la prolongada sequía. De modo que los efectos del cambio climático -aunque negacionismos haya al respecto- no solo perturban y se acompañan de daños y calamidades, sino que alteran la mesura y el orden previsible y natural de las cosas. Además de las tradiciones y costumbres asociadas a los cíclicos o estacionales humores del tiempo. Cabe presumir, entonces, que los cambios sociales algo tengan que ver con los cambios del clima, ya que tampoco faltan alteraciones en las rutinas y en los protocolos y maneras que articulan la sociedad. Y esta carencia, de tan primaria necesidad, no se remedia con la provisión de una cisterna. / Antonio Montero Alcaide