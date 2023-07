El proyecto oculto del Paseo

La verdad es como el sol: no puede permanecer oculta por mucho tiempo... ¿O tal vez sí? Después de las elecciones municipales y tras la resaca para unos, y la digestión para otros de los resultados obtenidos, nos encontramos con una realidad innegable: todo sigue igual. Aunque han pasado apenas unas semanas desde el inicio del nuevo mandato, es tiempo más que suficiente para que la alcaldesa y su equipo de gobierno compartieran con la ciudadanía sus planes para El Paseo. Resulta sorprendente que, a pesar de contar con un proyecto redactado, entregado y pagado, han decidido mantenerlo en secreto, sin dar explicaciones claras. Durante la campaña electoral, muchos ciudadanos y desde VOX hemos cuestionado las intenciones de la alcaldesa para esta importante arteria de la ciudad. En concreto hemos demandado que se revele el proyecto que han mantenido oculto sin razones aparentes.

En medio de la improvisación y los constantes cambios en El Paseo de Almería, empeorando la situación de la zona en cada decisión que se tomaba, surge una pregunta muy importante: ¿Qué esconde en la chistera el gobierno municipal? ¿Una peatonalización total o parcial? ¿Un carril de emergencia o un museo de quita y pon? Tal vez nos sorprendan y pongan ahí el parque acuático como proyecto estrella para este mandato.

La ciudadanía tiene derecho a la transparencia y a conocer la verdad sobre este enigma que el equipo de gobierno se niega a desvelar, a pesar de tener conocimiento de esto desde hace un tiempo. En reiteradas ocasiones, desde el Grupo Municipal de VOX hemos solicitado conocer el proyecto, por escrito y en debates cara a cara, pero lamentablemente no se ha proporcionado la información requerida, no ya a nosotros, sino a los almerienses. En su última respuesta, el equipo de gobierno argumentó que el proyecto está en una fase de “supervisión” por parte de los técnicos municipales, a la espera del correspondiente visto bueno. Sin embargo, resulta contradictorio que lo estén supervisando cuando el proyecto ya ha sido pagado. Parece que solo son excusas para no decirnos nada. Desde el PP, se proclama el deseo de escuchar a los ciudadanos, pero resulta difícil creerlo cuando ya tienen un proyecto completamente redactado, entregado y listo para llevar a cabo.

Es imprescindible que sepamos el contenido de este proyecto. La alcaldesa estaba obligada a explicarlo antes de las elecciones. Al no hacerlo, ha cometido un fraude hacia los electores, privándolos de conocer los planes concretos, especialmente, considerando las improvisaciones a las que estamos acostumbrados en la ciudad y en esta avenida en concreto. Es hora de que rindan cuentas. Es hora de revelar lo oculto.