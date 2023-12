A veces tomar decisiones no es fácil, y sobre todo cuando algunas de ellas te vienen, si no impuestas, sí recomendadas por los anteriores gestores, que no son otros que los que te colocaran en el puesto que disfrutas. ¿Le puede estar ocurriendo a María Vázquez, actual alcaldesa de Almería? Es posible, y uno entiende que le cueste decidir sobre las cuestiones que se le presentan. Tres, han sido tres, me cuentan, los proyectos que se han puesto sobre la mesa de la alcaldesa sobre el futuro del Paseo de la ciudad. Y ninguna ha gustado lo suficiente como para sacarlo adelante y presentarlo a los ciudadanos. Lo que mal empieza, ya se sabe que acaba mal, y el Paseo no tuvo buen comienzo deportivo, tampoco saludable y menos de emergencia, por lo que el final de lo que va a ser de él no se conoce todavía, y no parece gustar a la que en estos momentos tiene el poder municipal. Los comerciantes del centro se tienta las ropas ante lo que pueda hacer al ayuntamiento con esa arteria de la ciudad. Y temen, lo están viviendo en estas fechas, que el centro se desplace, como viene siendo la historia de Almería, camino del levante. La rambla se venía convirtiendo en el lugar idóneo preferido por el ayuntamiento para la realización de actos festivos, culturales y comestibles. Lo dijimos por este rincón tras la feria de agosto, si en el centro no estuviera abierto el kiosco Amalia, las noches agosteñas y feriales de Almería serían de las más aburridas del sur de España. Pero lo de esta Navidad ha llevado el susto a estos comerciantes. La apuesta ya esta clara, la Rambla ha sido en los días navideños el lugar elegido por el equipo de gobierno del Pp para la celebración de los más importantes actos. ¿Lo seguirá siendo en el futuro? Todo apunta a que lo será. ¿Qué se puede hacer? Más bien poco. El crecimiento de Almería solo tiene un destino, el levante, y mientras no pueda hacerlo al norte y al este, no creo que estemos para robarle espacio al mar, el centro irá perdiendo fuerza, y con ella se resiente la economía, se cierran los negocios, como ocurrió anteriormente en otras calles, ya está sucediendo en el Paseo, y se abrirán los nuevos centros de ocio en la Rambla. ¿Podría ese proyecto que espera presentar la alcaldesa, no se sabe cuándo, mantener el Paseo como la gran avenida de la ciudad? Si tres no le han gustado, esperemos a conocer el cuarto. Debe estar preocupada la mujer, tiene a los comerciantes pendientes del proyecto a presentar.