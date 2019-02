Lo que pudo haber sido

Y no fue...Así se podría titular esta última etapa política, a nivel nacional. En junio del año pasado, un gobierno socialista irrumpía con fuerza y ganas para revertir tantos años de recortes y desidia. Pronto se vio reflejado en leyes, acciones programáticas y gestión, que evidenciaban un cambio de rumbo radical de lo que habíamos visto hasta entonces con el gobierno de la derecha. Mientras unos se dedicaban a sus corruptelas o a salvar a los bancos, otros nos preocupamos de la lucha contra la pobreza infantil o que las cuidadoras de la dependencia recuperen la cotización a la seguridad social. Se gobierna para la mayoría cuando se apuesta por la subida del salario mínimo interprofesional y la mejora de la protección a los autónomos. O por la re-universalización de la sanidad pública, la mejora de las becas y las pensiones, el impulso al pacto de Estado contra la violencia de género y la lucha contra la pobreza infantil. El "filibusterismo parlamentario" de PP y Ciudadanos, han impedido que se tramiten medidas como la ley de eutanasia, la derogación de la ley mordaza, la derogación de la reforma laboral, la modificación del voto rogado, la ley de igualdad laboral y contra la brecha salarial, la ley sobre bebés robados y medidas contra la pobreza energética, entre otras cuestiones. Pero la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado ( que no la aprobación de los mismos) ha sido truncada en el congreso de los diputados. Se han rechazado unas cuentas justas y solidarias que podría haber beneficiado a muchos españoles. Esta situación ha hecho que, sin capacidad de invertir y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, se convoquen elecciones. Y, si, otra vez. La tercera convocatoria electoral en algo más de tres años. Vivimos una época donde todo parece indicar que las mayorías absolutas son cosa del pasado y esta situación nos obliga a todos los partidos, sin excepción, a aprender a negociar y a pactar. Y algo esencial: siempre hemos defendido algo que no es una norma ni una inversión: no enfrentar a los españoles. Es necesario reforzar nuestros lazos colectivos de país. Miemtas escribo estas líneas, hoy, en el congreso se aprueban 6 leyes: pensión de orfandad para víctimas de violencia de género, revisión de recortes educativos, rebaja de comisiones por pago anticipado en hipotecas, ampliación de derechos de autores, protección a los ciclistas, inversiones en la comunidad valenciana.

Hechos.