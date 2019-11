Se puede copiar

Mientras escribo estas líneas es domingo por la tarde y tengo la cabeza borboteando, pero no me viene ninguna idea clara para escribir este medio folio. Así que me he metido en Internet y me he encontrado con páginas web que sobre trabajos fin de … dicen: "Si quieres encargar el TXX puedes confiar en nuestra experiencia y profesionalidad. En todo momento mantenemos la comunicación con el alumno para solventar sus dudas y ayudarle no solo a terminar el trabajo con éxito…XXX… Podemos darte ideas y soluciones tanto si quieres encargar su realización completa como recibir asesoramiento. Solicita información sin compromiso."

Y en milanuncios.com: "Profesional con amplia experiencia en investigación y escritura presta sus servicios de investigación, escritura, orientación y asesoramiento en trabajos académicos. XXX Ya sean tesis, trabajos de fin de grado, trabajos de Maestría de cualquier área del conocimiento, ... Leer más".

Estas lecturas me recuerdan que en PREU tenía que conseguir 115 puntos con láminas de dibujo hechas durante el curso. Don Ramiro me recordaba que estaba detenido en 15 puntos y que con mucho gusto me suspendería (no olvidaba nuestro "affaire mercantil" de años antes) y yo le aseguraba que no. Había una razón que jugaba a mi favor, las láminas podían ser las que quisiera el alumno y si estaba bien valía como mínimo 1,15 puntos. Así que con mucha paciencia diseñé 3 láminas de intersecciones muy fáciles de hacer y me preparé 3 tiralíneas con diferentes colores de tinta china. En dos días sin parar hice 95 láminas y aunque alguna tenía una mancha, me sobraron puntos. Ahora bien, eso fue una operación de alto riesgo que no he repetido (¿o si?), pero no se me ocurrió pedirle a nadie que me las hiciera.

En aquel momento yo tenía 17 años: ni había internet ni se pensaba en que otro te hiciera las cosas, no había el materialismo que hay ahora. Todo era totalmente distinto, no digo totalmente mejor, pero si diferente y la satisfacción personal de lo conseguido no tenía precio, al menos para la mayoría. Las referencias de internet citadas anteriormente se publican libremente: ya ni tiene que copiar el tramposo, con dinero lo consigue. ¿Por qué siempre el dinero fácil? ¿Por qué siempre el éxito al precio que sea? ¿es que esa falta de valores no tiene arreglo? ¿en qué está pensando la sociedad? ¿es que ya todo vale? Lo que me preocupa es que para salir de este lodazal, sea necesaria una catarsis. Me anima que el Papa se haya reunido a comer con 1500 pobres.