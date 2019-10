En las ultimas semanas la pregunta que mas me han hecho ha sido "¿Otra vez, Sonia? ¿Otra vez elecciones?". Y seria faltar a la verdad si no dijera que los ciudadanos están cansados de no tener un gobierno cuando hace tan solo 5 meses que fueron a votar. La gente esta enfada con la situación política. Un ejemplo; Más de 700.000 personas han pedido que no se les envíe propaganda electoral.

Esta situación política inestable viene desde hace algún tiempo. Las mayorías absolutas parecen ser ya cosa del pasado. La irrupción de nuevos partidos con representación parlamentaria, ha fragmentado un escenario político acostumbrado al bipartidismo. El multipartidismo ha llegado para quedarse. Hemos tenido 4 elecciones en los 4 últimos años, algo a lo que no estamos acostumbrados. Nadie, ni políticos ni ciudadanos sin responsabilidad institucional. Esto ha generado una sensación de incertidumbre y provisionalidad que no es buena. Y estamos viendo llamadas a no votar, a abstenerse. Las redes sociales se han inundado con mensajes y memes que invitan a la no participación. Y esto es algo, que desde mi punto de vista, es grave. El derecho a votar, como tal, no esta tan consolidado como algunos-seguramente los más jóvenes-,pueden pensar. Ejercemos un derecho con la papeleta que elegimos libremente. Pero es mucho más: elegimos el modelo de ciudad, la apuesta por las energías renovables, la lucha contra el cambio climático o la oferta cultural de nuestro pueblo. Para los que queremos un gobierno estable y de progreso, el mayor peligro se llama abstención. Y no. No puede ganar la abstención. La abstención no soluciona problemas; no garantiza las pensiones, no supone un aumento del SMI ni aprueba la ley de eutanasia. La abstención tampoco va a resolver que llegue el Ave a Almería o que los autónomos de nuestra provincia coticen por lo que facturen. La abstención también puede impedir luchar contra la videncia machista.

La abstención, lo sabemos bien en Andalucía, puede llevarnos a que las tres derechas sumen y primen los intereses de unos pocos sobre la mayoría social. Ya estamos viendo como se cierran colegios en núcleos pequeños. Si no votas, lo que estas haciendo realmente es votar a otros peores. Por eso necesitamos un gobierno estable, con fuerza, progresista, que pueda desarrollar un programa de al menos 4 años.