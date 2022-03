¿Qué puedo hacer por la paz?

Habíamos olvidado los horrores de la guerra, que estos días estamos viendo a través de los medios de comunicación. La agresión de Rusia a Ucrania, además de provocar el aumento de las muertes, proporciona imágenes de miedo, angustia y terror en cada rincón de Ucrania. Es horrible ver como un tanque aplasta a un coche con personas dentro. Los ataques de artillería rusos no cesan, por lo que la vida, el día a día, se vuelve impracticable. Así, la cifra de refugiados no deja de aumentar. Cientos de miles ucranianos, la mayoría mujeres y niños, han salido de su país desde que comenzó el ataque ruso a gran escala. Con apenas una maleta, dejan atrás su vida, su hogar, para empezar de nuevo en un país en el que no haya guerra. De acuerdo con los datos de ACNUR, desde el 24 hasta el 28, ya habían abandonado el país alrededor de medio millón de ucranianos. Ante esta tragedia, comprendemos que el Papa haya dicho que: "Quien hace la guerra olvida a la humanidad. No parte de la gente, no mira la vida concreta de las personas, sino que antepone a todo los intereses de parte y de poder. Con el corazón desgarrado, añade el Papa, por todo lo que sucede en Ucrania repito: ¡que callen las armas! Dios está con los operadores de paz, no con quien emplea la violencia. Porque quien ama la paz, repudia la guerra como medio de resolución de las controversias internacionales". El Papa ha hecho un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes para indicar que la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Además de estos medios, podemos preguntarnos: ¿Qué más puedo hacer por la paz? Para ayudar a construir la paz hay que empezar por nosotros mismos buscando la paz interior. Además, una manera sencilla de ayudar es con donaciones a los organismos internacionales que operan sobre el terreno, como Médicos sin Fronteras, Cáritas o la Cruz Roja. Si bien no existe una receta única para construir la paz, sí hay una serie de actitudes y comportamientos con los que todos podemos colaborar al gran propósito de la paz y mejorar así la convivencia diaria. Por ejemplo, el dialogo sereno, evitar las discusiones y la violencia, tratar de comprender las motivaciones e intereses de todos, respetar la opinión ajena, aprender a convivir en la discrepancia y pensar en positivo de los demás, sin juzgar las intenciones, etc. En resumen, se trata de crear un clima de serenidad y paz en nuestro entorno.