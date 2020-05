La noche del 14 de marzo, cuando cerré la puerta de mi casa, después de recoger a mis hijos de la Intermodal, sentí en aquel leve portazo entrar en un tiempo diferente. Aquella mañana, como otras veces, me había despedido de mis alumnos, pero no había sido como otras, en el tono del "adiós profe hasta pronto" había un deseo del regreso, de que la vida siguiera por los cauces habituales del curso y del día a día, pero intuíamos que no, que nos precipitábamos en un tiempo desconocido. Nos hablaban del virus como algo lejano que se acercaba. Nos encerraríamos en nuestras casas como los hebreos esperando que pasase el ángel exterminador. La puerta cerrada y dentro del hogar, todos: mi mujer, mis hijos y nuestros proyectos estancados. "Devanaba yo mi vida y me cortan la trama", y aquello era de pronto un sentimiento colectivo, quizá la última vez que había compartido un sentimiento colectivo había sido con el gol de Iniesta, que ahora era todo lo contrario a esta extraña sensación inasible. Era una inquietud coral, un desasosiego común, un miedo inesperado, una nueva dimensión entre cuatro paredes, una pausa misteriosa en esa línea que llamamos tiempo. Formábamos de pronto parte de un todo que sentía lo mismo: los desvelos nocturnos, los sueños intensos, la sensación de irrealidad al levantarnos, el silencio de las calles, el canto de los pájaros y una naturaleza que resurgía callada, la soledad individual, la distancia compartida, el aplauso en el balcón y el móvil como un hilo frío hacia los otros. Empecé anotando en una libreta estas impresiones, pero pronto vi que sería imposible, demasiado cerca de los árboles para ver el bosque. Y el miedo que me atenazaba las palabras, me las confundía, me las bloqueaba… Y así los días. Los primeros todo era nuevo y extraño. ¿Y si de pronto un día me encuentro mal o alguien de los que viven en mi casa? Y empezaron a hablar en los informativos de enfermos, de estadísticas, de muerte… y decidí, cobarde, apagar la radio y refugiarme en los libros, en las series, en las películas, donde unas veces no estaba en lo que estaba y otras todo cobraba una intensidad inesperada. Nunca ansié más que entonces buenas noticias que no llegaban y descubrí cómo podían cambiar mi ánimo en un instante. La debilidad del no saber, de dudar de toda información, de notar la caída de los cimientos cotidianos en los que me apoyaba. Y mientras, aprendí a mejorar mis competencias tecnológicas para darle clase a mis alumnos, a hacer deporte en tutoriales online, a jugar al parchís, a valorar las cosas que pasaban desapercibidas, a echar de menos a los que estaban lejos o cerca pero no conmigo, a descubrir la pequeñez de mi vida y la grandeza de los que trabajaban en los hospitales, en las calles, en las tiendas, arriesgando las suyas para que al cabo de los días empezáramos a encontrar la salida. Y ahora, 55 días después, cuando estoy a punto de salir a la calle, me invade la zozobra de pensar que todo ha cambiado, que nada es igual aunque parezca lo mismo, ni siquiera yo. Sé qué es triste todo lo que ha pasado y lo que queda por pasar, pero toca abrir esa puerta y pasear y mirar la vida, porque yo era feliz pero no lo sabía.