Yo soy un ciudadano tonto del bote cazurro de esos que va a votar cuando hay elecciones de algo y trabaja como un burro. Pago todos los impuestos que hay que pagar y a veces hojeo los periódicos. El otro día leí que Fernando Martínez va a ser Secretario de la Memoria Democrática y que antes era Director de la Memoria Histórica, eso, además de ser senador. Yo quiero saber a qué se va a dedicar exactamente la Memoria Democrática y lo quiero saber con pelos y señales, a ser posible en una página web que no sea muy difícil de buscar y que no se esconda entre las ramas del árbol inescrutable y críptico de la web de algún ministerio, de esos que cuando lo encuentras pone: Secretariado de la Memoria Democrática, Secretario: Fernando Martínez, y pone su foto. Y ya está. Yo quiero saber qué presupuesto tendrá, que lo pongan con números grandes, y en qué se van a gastar ese dinero. Cuánto va a cobrar el Secretario y en cuántas pagas, cuánto va a cobrar la secretaria del Secretario y cuánto se va a gastar en personal, comidas, representacions, viajes, bolígrafos, agendas y maletines (perdón carteras, carteras secretariales). Yo quiero saber cuáles son los objetivos secretariables de dicha Secretaría. Y lo quiero saber por morbo ciudadano abtruso y primario, sólo para criticar y decir joder, cuánto se gastan en tonterías y luego seguir tomándome un café en un bar cualquiera. Yo pienso que tengo derecho a poner a caer un burro este tipo de cosas como paleto pagador que soy. A saber qué estampita o mamarracho de símbolo van a quitar y por qué, y por qué el otro no lo van a quitar, y por qué ese sí. Y sobre todo cuánto se van a gastar en perseguirlo, planearlo, quitarlo y pregonar toda la fanfarria que sea necesaria. Y si van a decir alto y claro y dónde lo van a decir y dónde no, que lo que piensen un montón de cazurros y paletos como yo importa un bledo porque por encima de todo está lo que yo piense (es decir, usted, el Secretario) de la Memoría Democrática y lo que los poderes democráticos me dejen hacer a mi santa gana. Y también quiero saber cuánto supondría ese dinero gastado en otros servicios como arreglar carreteras o montañas para que no caigan más piedrolos del tamaño de un asteroide, porque a ver si vamos a arreglar la Memoria Democrática y no vamos a arreglar la carretera del Cañarete. Eso es todo lo que quiero saber. Veís como soy un completo tonto del bote.