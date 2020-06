Dónde y cómo quiero vivir de mayor

Amedida que cumplimos años, en algún momento nos hemos imaginado de mayores y planteado cómo y dónde nos gustaría vivir. Hay personas que incluso antes de llegar a la edad de la jubilación, tienen claro que, llegado el momento de ser mínimamente dependientes, ingresarán en una residencia para mayores. Algunas, incluso, anticipando muchos años esta situación, "pagan la entrada" y abonan las cuotas mensuales para un residencial, como si de la compra de una vivienda se tratara. Por el contrario, otras muchas personas "no quieren oír hablar de vivir en una residencia", planificando soluciones alternativas para poder continuar en su casa. Una casa que para ellos es mucho más que una casa, es su hogar. El lugar donde han pasado sus años de juventud y madurez junto a su pareja, sus hijos e incluso sus nietos. El lugar de las comidas familiares los domingos, las cenas de Navidad. Un pequeño y gran mundo que alberga sus vivencias y recuerdos. Un lugar donde nadie les molesta, donde las pequeñas cosas que llenan su vida, pueden hacerlas con libertad y a demanda. Un lugar donde pueden examinar cuidadosamente el contenido de los cajones de sus muebles, contenido que un día utilizaron, y que los transportan a otros tiempos vivos en sus recuerdos. El lugar donde pueden seguir siendo ellos mismos. Es a estos, principalmente, a quienes dirijo mis reflexiones. Mientras estamos en pleno uso de nuestras facultades, físicas y sobre todo mentales, es el momento -utilizando los medios legales que ofrece nuestro estado de derecho-, de dejar constancia inequívoca de nuestra voluntad, en cuanto a dónde y cómo queremos vivir cuando no tengamos total autonomía. Así como la forma en que debe gestionarse nuestro patrimonio para hacer posible la forma de vida que hayamos elegido. Es por ello indispensable especificar, que nuestros bienes sean utilizados, prioritariamente, para acondicionar nuestra vivienda, si fuera necesario y dotarnos de personal especializado cuando lo requiramos. Es tremendamente injusto, que otros decidan por nosotros. Y que, de un día para otro, podamos encontrarnos viviendo en un lugar al que nunca quisimos ir. Hay hijos de todo tipo y condición. Quiero referirme aquí a todos aquellos que no pueden o no quieren tener que ocupar parte de su tiempo en "supervisar", aunque sea en grado mínimo, a sus padres mayores, viendo, por tanto una residencia, como la mejor opción.

¿Pero… la mejor opción para ellos o para nosotros…?