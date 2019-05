Me quiers mucho, mucho, mucho

Me quieres mucho? Mucho, mucho? Tan solo a mi?, me pregunta con voz trémula, y su aire inocente, mirándome desde el azul inmenso de sus ojos, como resplandecen como cielo de verano. La miro, no le veo las manos, las esconde detrás de su espalda, seguro que tiene los dedos cruzados:" Que me diga que sí, que me lo diga"-estaba casi segura de que eso era lo que pensaba ella-. La observé detenidamente, de sus brillantes ojos estaba a punto de estallar una marea de aguas claras, que amenazaban con romper el dique que las contenía. No obstante resistió, se las sorbió con una profunda aspiración, y poniendo su delicada mano sobre la boca, posó en ella un beso, que me lanzó con un suave soplido, como queriendo que me diese el abrazo que no me había dado cuando salimos de casa, aún era tímida conmigo.

Pensé en su madre, aunque no la conocía, la imaginaba luchando por eludir la evanescencia a la que estaba abocada, caminando en silencio por el desfiladero que conduce hasta la desbarrancadera, que es el único destino cierto de cuantos hemos sido arrojados a este diminuto punto azul, que se pierde en el universo, como una mota de polvo. Me sentí fatal, los besos que acababan de caer sobre mi rostro, como alas de mariposa o polvo de luna, eran besos robados a otra mujer, abrazos que no se dieron y que, posiblemente, quedarían marcados como el pasivo de esa pobre madre a quien estaba vedado ejercer como tal, en la postrera rendición de cuentas. Me sentí triste, una ola se sensaciones encontradas me invadió, hacía apenas un mes que la conocía y ya me sentía huérfana sin ella, me daba vitalidad, cuidarla, quererla, compartir las horas, era un verdadero regalo. Desde que la vi, tímida, y casi más emocionada que yo, supe que la querría siempre. Era una preciosa adolescente, y he de confesar, que en el poco tiempo que llevábamos compartiendo los fines de semana, me había arrebatado el corazón.

Meditando y hablando para mis adentros, no fui consciente del tiempo que había transcurrido desde que la dejé en la puerta del colegio, se me había ido el santo al cielo, y no hice la llamada de rigor para decir que ya estaba en él. Me sacó del ensimismamiento la vibración del teléfono móvil que llevaba en el bolso: "servicio de acogimiento familiar". Era la trabajadora social: como os ha ido este fin de semana?, seguís congeniando?, María está mucho más segura, trabaja con ahínco toda la semana, esperando con anhelo el viernes para que la recojas, eres su equilibrio emocional. Con un nudo en la garganta le dije: la quiero mucho, mucho, a ella, solo a ella. Contestando de forma extemporánea a la pregunta formulada por María cuando nos despedimos.