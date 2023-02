Mi primera cena en Copenhague fue con Morten Meldal, quien 30 años después, en 2022, sería galardonado con el Premio Nobel de Química. Semanas después de aquella comida, en un restaurante indio de la capital danesa, estaba trabajando con él en el Laboratorio Carlsberg de esa ciudad, experiencia personal inolvidable que duró unos dos años. El Nobel, que Meldal ha compartido con Barry Sharpless y Carolyn R. Bertozzi, ha premiado la creación y desarrollo de la química clic y la química bioortogonal. Dice Bertozzi que "Los químicos somos soñadores. Ideamos nuevas moléculas y las hacemos realidad." Yo les suelo decir a mis alumnos que los químicos somos "arquitectos moleculares", diseñamos moléculas y las creamos, y al crearlas, creamos materia que nunca había existido, y con las misma, creamos nuevas propiedades con aplicaciones que contribuyen al bienestar de nuestra sociedad. Permítanme que utilice esta analogía: Construir moléculas es como construir un edificio. Cada ladrillo es un fragmento de la molécula que se va pegando al edificio a través de enlaces químicos (el cemento) que se forman mediante una reacción química. A diferencia del albañil, que coloca un ladrillo de uno en uno en único edificio en construcción, nosotros tenemos que colocar una cantidad proporcional a 602214150000000000000000 moléculas sobre una cantidad similar de "moléculas en construcción" y desgraciadamente el rendimiento de lo que hacemos no es tan efectivo como el del albañil, formándose moléculas no deseadas. A menudo colocamos un ladrillo molecular y lo que resulta varía la estructura del edificio de una forma que no habíamos previsto. A veces, resulta que obtenemos nuestra molécula más otra que es su imagen especular. Precisamente, para evitar esto último, químicos como Sharpless han creado métodos de construcción de moléculas que minimizan este efecto. Por esta razón, Sharpless ya recibió su primer Premio Nobel en 2001. Imagínense ahora que los fragmentos moleculares se pegan como si se cerrara una hebilla haciendo "clic", mediante reacciones muy rápidas, que apenas generan moléculas no deseadas y no cambian la estructura del edificio molecular. Así de sencilla y limpia es la química clic. Un grupo de reacciones químicas elegantes y eficaces que han contribuido al desarrollo de nuevos materiales y compuestos de interés médico de forma extraordinaria en los últimos 20 años.