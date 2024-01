No me mire usted así, amigo lector, que tengo razón! Mírese en su día a día y lo comprobará. Un amigo colchonero (teníamos este tema encima de la mesa) me recuerda. El mítico jugador de fútbol brasileño Luiz Pereira se pasó años escuchando en los campos de fútbol en los que jugaba con el Atlético de Madrid el cántico “¡qué baile el negro!”.

La democracia iniciaba sus pasos y desde entonces no han cesado los casos de racismo en el deporte español. En todas las disciplinas y en todas las canchas, sin que se haya puesto empeño en acabar con esta lacra. Los insultos racistas de la afición valenciana a Vinicius Jr. esta temporada, han puesto de “moda” otra vez los insultos indiscriminados a todo jugador con la piel negra. Estuvimos más de una semana preguntándonos si somos los españoles racistas. Y la respuesta, aunque me caigan garrotazos por todos lados, es sí.

Me cuentan que a la llegada de más de veinte miembros de un equipo de hockey al aeropuerto de Barcelona, procedente de A Coruña, solo se le exigió la documentación a uno solo de los jugadores. Solo a uno. El único que era negro.