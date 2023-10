La reunión en Granada de ministros y otros políticos de la UE, que había sido precedido por el cómico-payaso muy conocido Zelensky, el cual ha aconsejado que construyamos “Metros” para proteger los ciudadanos de los rusos, en Almería un metro no estaría mal que se construyera, la primera línea de la Puerta Purchena a la Universidad y que Zelensky lo inaugurase. Esta reunión ha confortado a un Zelensky que está en vísperas de que USA lo abandone económicamente, ya que ha gastado unos 112.000 millones de $US, sin que se sepa donde han sido empleados, bueno Zelensky y su equipo de corruptos lo saben, esta situación ha provocado la destitución de Kevin McCarthy, presidente Republicano de la Cámara de los Representantes US. Los Políticos inteligentes (bueno hay pocos), han comprendido que la estrategia de Rusia no es invadir a UE, ya que esto no le aportaría nada positivo en lo que concierne la economía, la Política o influencia geopolítica, ya que la UE está perdiendo el África y es rechazada en Oriente Próximo. Los Políticos intrigantes de Bruselas están convirtiendo la UE en un “club” supeditado a USA, es decir, en su colonia económica. El discurso de Bruselas de que pronto se empezará a reconstruir Ucrania:¿Mismo que esté aún en guerra? Bruselas esconde que es Blackrock que ha firmado con Zelensky el Acuerdo, para que cuando este venza a Rusia, esta financiera US, con sus Multinacionales reconstruirá Ucrania, la UE se quedaría mirando, como pasó en Iraq, Francia solo obtuvo el Contrato de quitar las minas y municiones no explosionadas. El coste de reconstrucción de Ucrania, el FMI, lo ha estimado a unos 410Mil millones de $US : ¿De dónde lo sacaría la UE?, bueno si lo sacaría de todos los bolsillos de los ciudadanos de la UE y eliminando el gasto Social. Muchos lectores dirán que exagero, pues que recuerden: dije que Rusia no se desplomaría bajo las 14.000 sanciones que se le impusieron y Rusia ha reforzado su economía y su influencia a nivel mundial, dije que nosotros sufriríamos las consecuencias y ahora Alemania e Italia, las últimas potencias industriales de la UE, están en recesión. En lo Social se está privatizando la Salud Pública, ya que el Estado quiere recuperar los recursos que le dedica, para alimentar las industrias de armamento US y sostener a Ucrania. Mientras tanto, en la Salud Pública las listas de espera, para intervenciones en cirugía, se acumulan (+ de un año algunas). La falta de viviendas sociales, los gastos en Hipotecas. Un $US más caro debido a la Tasa del 5,5% impuesto por la FED ( y que aumentará de nuevo), encarece, el coste de las energías, la UE está perdiendo tejido industrial y también Turismo. Los políticos de Bruselas, nos conducen de forma segura a una Crisis más violenta que la sufrida en el 2008. Nuestros Políticos de Bruselas siguen obsesionados con una Ucrania perdedora que hunde nuestras economías. La Reunión en Granada, ha puesto de manifiesto contradicciones, ya que, en este momento de precariedad, cada uno de los países de la UE trata de salvar su economía nacional. El “todos a una fuente Ovejuna” no se aplica en la UE, el sentimiento europeísta, que nos quieren inculcar, es para romper las culturas, los valores nacionales y la cohesión social de los ciudadanos en cada uno de los países de la UE. Y no pasemos por lo alto, que el ultra liberal Señor Soros, utilizando las ONG que financia su Fundación, impulsó la Emigración desde África, la finalidad de Soros era de romper las culturas de los países de la UE creando una diversidad que facilitase las manipulaciones Políticas. Los Guardas- Costas de la Meloni se desplazan a 450Km de Italia, al pie de las playas de Túnez para “salvar” a emigrantes, que desembarcan luego en Italia y reciben un documento que les permiten circular hacia el país de la UE que deseen. Debemos respetar los Emigrantes que trabajan junto a nosotros, pero no podemos aceptar la emigración salvaje impuesta por políticos corruptos.