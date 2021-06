La reaparición de Aznar

He dudado si merecía la pena rebatir lo dicho por José María Aznar en no sé qué foro, que le ha dado la oportunidad de predicar encaramado en la superioridad que se atribuye cada vez que abre la boca. Pero lo hago pensando que su reaparición apadrinando a Díaz Ayuso puede ser peligrosa. Entre otras ocurrencias ha dicho que las dos últimas veces que el PSOE llegó al poder "lo hizo en circunstancias especiales". En 2004 "utilizando unos ataques terroristas del 11 de marzo para intentar afectar la credibilidad del Gobierno". Y en 2018 con una moción de censura "apoyada por separatistas y exterroristas". Como si millones de españoles fuésemos unos cretinos que nos hubiésemos dejado engañar por el PSOE para desalojar al PP del Gobierno. Por la parte que me toca, participé en cuantas manifestaciones se convocaron contra la guerra de Irak, sentí vergüenza al ver la foto de las Azores, y me pareció una vileza sin paliativos el intento de engañar a este país ocultando la autoría del yihadismo (revanchista) en los atentados del 11M. Por añadidura nunca se supo sobre la existencia de las armas de destrucción masiva que Aznar habría visto en sueños para justificar su ardor guerrero. Con semejantes aportaciones a la causa, que defendió a pecho descubierto el presidente José María Aznar, me sobraron razones, en las elecciones que se celebraron en 2004, para contribuir con mi voto a desalojar al PP del Gobierno de España. En cuanto a las celebradas en 2018, hay que aclarar las cosas. Primero hubo una moción de censura que apartó a Mariano Rajoy del poder, pero después hubo unas elecciones libres cuyo resultado dio lugar a la formación de un parlamento que votó por mayoría al actual gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Con respecto a la moción de censura, se trata de un procedimiento previsto en la Constitución para destituir a un Gobierno cuando la mayoría parlamentaria considera que hay razones para ello y, en este caso, hubo una condena del Tribunal Supremo al PP por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gúrtel. En cuanto a la cantinela de los apoyos de partidos separatistas a Pedro Sánchez, ERC Y EH BILDU, se abstuvieron en la votación. La CUP y JxCat votaron en contra haciendo causa común con la derecha.