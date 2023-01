Le pregunté a mi panadero cómo iba a aplicar la anulación del IVA en las roscas de pan. Consciente del problema, le preguntó a su gestor qué tendría que hacer. El gestor Le recomendó lo siguiente: el IVA de la rosca son unos 12 céntimos. Entonces, en lugar de abaratar el precio, incrementa en 40 gramos la rosca de pan, mantén el mismo precio y así todos contentos. Asunto resuelto. No he pesado la rosca después de esa operación (aunque tampoco la había pesado antes) y tendré que suponer que la rosca de un kilo teórico ahora debería pesar "ese" kilo y cuarenta gramos.

No pienso pesarla. Se trata de una especie de anécdota y nada más. Pero es una anécdota que podría generalizarse a todos los pequeños comercios a la hora de eliminar o disminuir el IVA y de fijar los nuevos precios. Por ejemplo, a las compras hechas en los "mercaillos" o en las fruterías de barrio. Pero ¿cómo podremos saber que en los grandes establecimientos han rebajado realmente el precio de venta porque ya no tenemos que pagar el IVA? Lo veo difícil con el actual sistema. Yo hubiera propuesto un procedimiento alternativo. A mí me hubiera gustado que, en lugar de rebajar los precios en los estantes, hubieran mantenido los precios que había antes de la medida y que luego se reflejara en el ticket de compra cuál es la rebaja que nos corresponde porque habría que descontar el IVA. Es decir, de la misma manera que hasta ahora se reflejaba qué cantidad de lo que pagábamos correspondía al IVA, y se especificaba al final de la cuenta, se tendría que reflejar qué cantidad dejamos de pagar en el total porque habría que descontar el impuesto.

En mi opinión, esto tendría un par de ventajas que me gustaría citar. Por una parte, los ciudadanos estamos un poco desorientados y más bien desconfiados de la supuesta rebaja y así sabríamos con claridad en qué cantidad nos está beneficiando la medida del gobierno gracias a la supresión o la rebaja del IVA. Por otra parte, habría un control real de las transacciones que hacen los grandes vendedores y facilitaría la transparencia y eliminaría muchas suspicacias que, en estos momentos, están saliendo a la luz. No creo que esto supusiera una gran dificultad para los programadores que tan duchos son a la hora de programar con tantas variables. Con esto no quiero poner en cuestión la validez de la medida. De todo se oye, tanto a favor como en contra. Su valor, el tiempo lo dirá.