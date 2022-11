La rebeldía se paga

La semana pasada, dije que era contrario al cambio de hora y que me negaba a cambiar la hora del reloj, porque como soy contrario al cambio, no quiero cambiarla. Y como también dije, porque llevaba un casio de unos 15 euros. Y abundo en mi explicación. Si de verdad queremos ser europeos, tenemos que aceptar lo europeo, hasta "los infórmenes y dictames", que dan "de gratis" en Bruselas, tal es el caso del Banco Central Europeo, dicho sea sin ánimo de molestar. Así que, lo primero seria recuperar el huso horario que nos corresponde, geográficamente. Una vez hecho esto, le veríamos aun menos utilidad al cambio de hora. Y la segunda, son relojes de esos de números y botones, de los que me gusta es que los números son grandes, y como el chiste del ministro: me puedo duchar con ellos. Además, nunca he aprendido a cambiarlos de hora. Esas dos circunstancias me han hecho comprarme un nuevo plástico negro que da la hora, y que espero sea "de reciclado" porque es negro y mas tieso que la vara de un picador. Como decía el recluta: ¡que se jo.. el sargento, que yo no como rancho!