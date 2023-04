Aun borracho no faltaba a su cita con el mágico mundo de las ideas, con la inquietud de ser amigo del conocimiento. A esas horas ya podía llevar 3 carajillos de coñac y alguna barrecha que otra. Abría a las 10.00. Antonio Casquet no madrugaba, tan poco tenía un público abrumador que lo hiciera para comerse las hojas de los ejemplares que perfectamente ordenados por secciones y narrativa ocupaban las estanterías de la más que digna biblioteca municipal. Había mañanas donde el tono de voz podía perfectamente mantenerse en el normal del diálogo sin tener que reducirse ni respetar el cartel de silencio, donde solo faltaba la enfermera con el gesto del índice pegado a los labios. Estaban solos. Hablaba cinco idiomas más el propio de la bebida. El que le hacía ser otro, el que le llevaba hasta allí caminando más metros, de acera en acera contorsionándose. Pero llegaba. En su carterilla verde militar llevaba un recorte de una de mis columnas, mi dirección de Australia y cinco euros. La guardo como oro en paño. Como ese cachemir empapado de tantas lágrimas que derramamos por su negación a reconocer su enfermedad. Miguel se llamaba. Miguel a secas. De haber tenido un hijo varón no se hubiera discutido su identidad. Había cola en la farmacia. Llevaba unos días que el lado izquierdo me estaba dando avisos. Con la que llevaba encima lo raro era que mi sistema inmune rigiera sobrio. Buscando la tarjeta sanitaria vi el monedero. Sentí escalofrío. La fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistas, especialmente la coincidencia de dos sucesos, eso que se conoce como casualidad, no existe. Todo está escrito. En la fila esperando mi turno se aproximó con amabilidad. En el imperdible de su bata blanca llevaba escrito su nombre. Mi cara no era la mejor que podía mostrar. Me dolía. Mi carácter tampoco era el más parecido al almíbar pero, aun así, me supo leer. Me ofreció unas muestras de mis marcas habituales de parafarmacia. Captó mi atención. Consiguió desviar el foco del dolor para llevarme a ese espacio, a ese momento: al aquí y al ahora. Nos empecinamos en enraizarnos en un pasado vetusto y obsoleto, elucubrar un futuro incierto y por descubrir pasando de corrida por lo importante: el presente. Mi crohn dejó de hacer ruido, se durmió por un rato. El cuerpo sabio quería vivir ese instante sin sufrimiento, mudo. Con paz interior se me olvidó el por qué estaba allí y en un golpe de realidad me topé con sus ojos que sonreían como si ya antes me hubiesen visto.