Una reclamación inútil

La última ocurrencia propuesta por el pensador que carga el arma de los populares para disparar contra el Gobierno, ha sido reclamar en la sesión de control, el informe del Consejo de Estado emitido en relación con el decreto de convalidación de las ayudas europeas, para aliviar las consecuencias económicas de la pandemia. Y con la consigna bien aprendida, "Dónde está el informe del Consejo de Estado", han culminado sus intervenciones los parlamentarios del PP, con la cantinela de un disco rayado, como solíamos decir cuando los discos eran de vinilo. Para empezar, el Consejo de Estado no es el Oráculo de Delfos emitiendo sentencias infalibles de obligado cumplimiento, sino un órgano consultivo cuyo informe no es vinculante. Su utilidad estriba en su conocimiento previo a la resolución de un decreto, para tener en cuenta las alegaciones que se consideren oportunas. Si Pablo Casado hubiera estado dispuesto a colaborar con el Gobierno para que España se beneficiara con los 140000 millones de euros que le corresponden en el reparto de los fondos europeos, podría haber exigido toda la información necesaria y condicionar su voto a cualquier premisa que, bajo su parecer, fuera beneficiosa, a la vista del informe del Consejo de Estado. Pero una vez que el decreto ha sido aprobado por el Gobierno, presentado en el Congreso de los Diputados, y convalidado por la mayoría del pleno, revisar el contenido del informe no produce efecto alguno, salvo que se utilice como pretexto para armar la bronca. No sólo España, sino el mundo entero, está soportando una crisis económica desoladora por culpa de una pandemia inesperada. Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por el COVID-19, la Unión Europea ha dispuesto un plan de recuperación por el cual a España le corresponden 140000 millones de euros. Si le damos un repaso a las andanzas de Pablo Casado desde que la UE dispuso el reparto de lo que le corresponde a cada estado, parece que sus intenciones iban encaminadas a poner obstáculos para impedir que España recibiera su parte. Son conocidos sus viajes a Bruselas para prevenir sobre el mal uso que del dinero haría el Gobierno de Pedro Sánchez. Y persistiendo en su estrategia negativa, el Partido Popular votó en contra del Decreto de los fondos europeos. Como afortunadamente no consiguió su objetivo de tumbar el decreto, la emprendió con la rabieta de reclamar el informe del Consejo de Estado. Eso es todo.