Montan un pollo con motivo de la Ley de Amnistía y con el terrorismo, y lo desbaratan de la noche a la mañana. Hace cuatro días con la Ley de Amnistía se iba a romper España. Se convocan manifestaciones en defensa de la unidad de España, que peligra si permitimos que Puigdemont vuelva de rositas, sin haber pagado la condena que se merece por terrorista. El “no a la amnistía” se convierte en un lema que se impone como arma arrojadiza contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La cúpula del PP encabeza las manifestaciones detrás de la pancarta y cualquiera que se precie con un cargo, acude a la convocatoria. También se apuntan jueces y magistrados, manifestándose con las togas en las puertas de los juzgados contra una Ley de Amnistía que está en camino. Pero, ¿qué pasa si una vez que la Ley de Amnistía sea publicada en el BOE, resulta que no se considera inconstitucional por el alto tribunal? No hay peligro, el juez García Castellón, después de haber estado cuatro meses dándole vueltas a la cabeza, analizando las manifestaciones promovidas por los independentistas catalanes hace siete años, ha llegado a la conclusión de que el Tsunami Democratic fue una banda terrorista creada para subvertir el orden constitucional en la que el expresidente Puigdemont ejerció una posición de liderazgo. A partir de ahora hay que propagar que los hechos ocurridos a raíz de la proclamación de independencia en el Parlamento de Cataluña, se pueden calificar como actos de terrorismo que no admiten ser amnistiados por ninguna ley que valga. Tan claro lo vio Núñez Feijóo, que no tardó en calificar de terroristas las manifestaciones de los independentistas catalanes. “El terrorismo es terror y en Cataluña hubo días de terror”, dijo cuando fue entrevistado en una cadena de televisión. El terrorismo, al que nadie había hecho alusión durante los siete años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, cobra protagonismo. Pero unas declaraciones de Puigdemont amenazando con desvelar lo que le ofreció el PP a cambio de que apoyase a su candidato, le dan la vuelta a la tortilla y Núñez Feijó apuesta por la reconciliación. Con la amnistía ya no se rompe España, pero se pone en duda su constitucionalidad y no procede. El terrorismo se borra del mapa. Tantas llamadas a manifestarse, tantos jueces uniformados implicándose en la movida, y el juez García Castellón poniendo en duda su independencia, para que ahora todo se quede en agua de borrajas.