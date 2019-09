Hay recortes que matan

E N los últimos días, hemos leído como el alcalde de El Ejido (Pp) ha querido cargarse el sistema que protege a las víctimas de violencia machista ( programa Viogen). Han querido abandonar a su suerte a 36 mujeres del programa de protección (de un total de 238 mujeres en peligro). Recordar que llevamos 43 asesinadas a manos de un hombre en lo que va de año (1.018 asesinadas desde que se contabilizan). Esto tiene un nombre: violencia institucional. No solo niegan la violencia de género sino que pasan a la acción desprotegiendo a la víctima a conciencia. Los populares son cómplices en una nueva traición a las mujeres. Vomitivo. Y es, sobre todo, una negligencia que debería tener sus consecuencias; legales por supuesto. Políticas, también. Y también se puede ser cómplice de otras maneras; permitiéndolo o callando y mirando para otro lado. ¿Qué ha dicho el partido de Ciudadanos respecto a esto?. Se lo diré: el silencio. Ya vimos, con mucha vergüenza ajena, el boicoteo del minuto de silencio en Madri por el asesinato de una mujer a manos de su ex pareja, en presencia de sus hijas. De nuevo, Vox y Pp cómplices del mensaje negacionista de la violencia hacia las mujeres. A esto le sumamos lo de la concejala de Vox de Elche, que denunció a su ex marido por agresión y luego retiro la denuncia. Desde luego, es para compadecerla doblemente: por su condición de víctima y por la presión que debe sufrir desde el entorno de Vox. Por suerte, pese a todo, el Estado la protege. Estamos acostumbradas a ver al Partido Popular disfrazarse de abuelita; hoy derechista, mañana centrista, dependiendo de las encuestas. Pero lo ocurrido en Madrid y en El Ejido los delata. Se les ve la patita machista que llevan en su ADN. Estoy convencida que lo que se ha venido a denominar marcha atrás del alcalde no ha sido por pensar que se ha podido equivocar y perjudicar a mujeres en dificultades; mas bien rectifica por si electoralmente le puede perjudicar la decisión tomada. Y quiero pensar que también ha sido una respuesta feminista. La de miles de personas, hombres y mujeres que no están dispuestos a que se acabe con el avance en derechos de las mujeres conseguidos después de tantos años de lucha. Así que ya saben ustedes. Una de las posibles consecuencias de no ir a votar el 10 N es la que hemos visto en esta historia: que la derecha y la ultra derecha se unan para pisotear los derechos y abandonar a las mujeres. ¿Quién dijo que ya no son una amenaza?.