El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inauguraba el pasado viernes el Conservatorio de Danza ‘Kina Jiménez’, un nuevo y ejemplar espacio educativo y cultural ubicado en la Vega de Acá que supone la culminación a una histórica reivindicación que hoy es una realidad gracias al compromiso del Gobierno andaluz y a la colaboración que el Ayuntamiento ha brindado con la cesión del suelo.

Con una inversión de más de seis millones de euros y a pleno rendimiento desde el inicio de este curso, este necesario equipamiento supone dejar atrás décadas de olvido que sufrieron estudiantes, docentes y familiares por parte de una administración, la Junta gobernada entonces por el Psoe, que dejó aparcada una obra que representaba muchos sueños e ilusiones. Después de veinte años de espera han ganado los alumnos, han ganado las familias y han ganado los profesores, pero, sobre todo, ha ganado el genio, el talento y el arte de Almería. Bajado el telón de aquel oscuro tiempo, estamos por suerte en otro ciclo, de ilusión, de proyectos y de trabajo.

Recordaba la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en el acto inaugural que este centro no sólo simboliza la apuesta del Ayuntamiento y de la Junta por la cultura y por la formación artística. Es una demostración de todo lo que avanza y crece Almería cuando las instituciones colaboran por el bien común. También añadía que de todas las actuaciones que agregan valor y patrimonio a una ciudad, la inversión en educación y arte es, probablemente, la más rentable en términos de calidad de vida y de progreso. Hoy, más de 400 niñas y niños de Almería pueden disfrutar de su pasión por la danza en unas instalaciones modernas y bien preparadas. También sus profesores y profesoras, con los medios necesarios para poder impartir su formación académica de forma adecuada. Este nuevo espacio para la cultura no sería hoy posible sin Kina Jiménez, historia viva de la danza almeriense y referente andaluza y nacional. Un sueño, el suyo y el de otras muchas personas, como el ex consejero Javier Imbroda, que, a buen seguro, desde el cielo está hoy inmensamente feliz.