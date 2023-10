Es sencillamente inhumano, esencialmente mezquino. No es admisible ignorar los más de mil muertos israelíes, los niños mutilados, los asistentes a un festival por la paz masacrados, las mujeres violadas, los cuerpos vejados y expuestos al escarnio público, humillados después de ser asesinados. Es exactamente lo mismo de inhumano y mezquino creer que en Gaza solo están cayendo milicianos de Hamás, que no hay también otros niños víctimas, que sus ciudadanos no están sometidos a un asedio cruel, entre pilas de muertos y escombros, sin un solo lugar donde guarecerse de los ciegos bombardeos que caen indiscriminadamente del cielo. Las guerras las diseñan los políticos, las ejecutan los militares y las padecen los pueblos. En eso, judíos y palestinos se encuentran hermanados, trágicamente hermanados. En la ilimitada magnitud de esta hecatombe humanitaria hay demasiados flecos. No me creo que el servicio secreto israelí, de eficiencia proverbial, cometiera un error de tanta envergadura. No me creo que Hamas, de repente y por sorpresa, desarrolle la capacidad militar necesaria para perpetrar una acción de ese calado sin ayuda externa. No me creo que los patriarcas de la UE, más allá de las declaraciones institucionales, no se froten las manos ante la apertura de un nuevo mercado armamentístico. No me creo que esto sea indiferente a la incomodidad del islamismo radical ante la aproximación diplomática de Israel a Marruecos y Arabia Saudí. No me creo que no sea una nueva oportunidad para darle otra vuelta de tuerca a la economía mundial. No me quería creer que la izquierda oficial española despachara el asunto con una lectura manida y maniquea, buenos y malos, ocupadores y ocupados, sin al menos el gesto de aproximarse a una historia extraordinariamente más compleja. Claros y oscuros ha habido a ambos lados de la historia. Convertir a Hamas, unos yihadistas fanáticos, en héroes para los progresistas se hace difícil de digerir. Más drástico resulta aceptar su genealogía ideológica desde Al-Husayni, el principal aliado árabe del III Reich. En medio de tanto absurdo se agradece el punto de lucidez de Shlomo Ben Ami, aunque suponga un esclarecedor pesimismo. Sí, como dice el antiguo ministro israelí de exteriores, esto es una fatal demostración de insensatez por parte de los dirigentes de ambos lados que, por desgracia, están dinamitando todos los puentes para el entendimiento. Por cierto, Ben Ami, nació en Tánger y es asiduo de España, tan cerca de Al-Andalus, un soplo de tolerancia y convivencia muy conveniente en estos días.