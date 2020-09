Sobre los políticos catalanes condenados por el "Procés" rondan tres posibles actuaciones según el cristal con que se mire. El indulto, la amnistía, o la reforma del código penal. En cuanto al indulto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo anunció en sede parlamentaria que su departamento tramitaría las peticiones de indulto para los condenados por su participación en el "procés". Nada de extraño tiene que fuese reprobado por sus adversarios políticos de la derecha por haberlo anunciado en el Congreso, de la misma manera que, si no lo hubiera anunciado, también hubiese sido reprobado por haberlo tramitado a escondidas. A mi parecer, lo único que hizo el ministro fue anunciar el inicio de un procedimiento tal y como marca la ley cuyo resultado depende de lo que decida el Gobierno en base a las aportaciones de los órganos judiciales que intervengan en el proceso. Con respecto a la amnistía, es lo único que admiten los condenados por el "procés" porque según ellos no cometieron delito alguno declarando la independencia de Cataluña. No les caerá esa breva. Quedó más que demostrado en un proceso llevado a cabo con todas las garantías que los hechos por los que fueron condenados, están tipificados en nuestro código Penal como delitos de sedición. Tan claro lo tuvo Puigdemont, que se fugó a Bruselas a media noche para evitar que la policía le echara el guante. Pero una cosa es que la condena sea legítima y otra que sea justa. Lo de la legitimidad es un dato objetivo que no admite discusión si el código así lo determina, pero en cuanto a la justicia es un concepto sobre el que caben opiniones y, personalmente, me parece desproporcionada la pena establecida en relación con la gravedad de los hechos que concurren en el delito de sedición. Me parecería justo que el Gobierno presentara en el Congreso una reforma del Código Penal aminorando las penas, aunque tuviera que soportar furibundos ataques verbales por llevarla a cabo, precisamente ahora, para favorecer la posible libertad de Oriol Junqueras. Por el contrario, si así fuera, coincido plenamente con el Gobierno ya que las descripciones escritas en un papel se ven cuando se materializan y los trece años de cárcel que estás cumpliendo Oriol Junqueras por el delito de sedición me parecen excesivos. Tomar una decisión sobre la reforma del Código Penal a la vista de las consecuencias que produce la aplicación de uno de sus artículos, es de toda lógica.