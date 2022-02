La reforma camina

La reforma laboral inicia su aplicación social y laboralmente con naturalidad e, incluso, antes de tiempo, pues lo más importante no se aplicará hasta el 31 de marzo. Influye, por un lado, la incertidumbre. Conocida la pulsión normativa en este campo, que ya no sabes ni cuando empieza un cambio, esta se ha empezado a aplicar cada uno por su cuenta y, así, el 16,70% de los contratos de trabajo formalizados en Almería en enero eran indefinidos.

Contrastando con la tranquilidad laboral, en el Congreso se lía con el voto telemático erróneo. Te puede pasar, no digo que no, pero no ayuda a mejorar la opinión sobre la capacidad de quienes nos representan, convertidos en muchos casos en simples pulsadores de botón (Alberto, el del no, no, no, ese no, el del no. Vaya, ese era el del sí). ¿Para que darle más vueltas? Sabemos que en los partidos se asciendo por un estrecho canal de lealtades y complicidades internas y los ciudadanos se limitan a elegir qué partido gobernará teniendo a su líder como referente. Los mal pensados -yo no- llaman a esto selección negativa.

Otra conclusión de lo del voto erróneo es que, efectivamente, a Pedro Sánchez le acompaña la fortuna. Para él es como una madre; para otros como una madrasta. Mejor haría Pablo Casado en abandonar un momento esa afición por fotografiarse disfrazado de diversos oficios, en muchos casos sonriendo con vacas y ovejas (sonriendo él, digo, las ovejas tienen cierto aire resignado) y buscarse un chamán.

Pues bien, los datos de paro y empleo de nuestra provincia en enero, recogen ese aumento de la contratación indefinida. Son 4.090, duplicando los del mismo mes de 2019 y el total de temporales e indefinidos, 24.600, son apenas 1.000 menos que ese mes que hemos tomado para comparar, el último pre pandemia. ¿Es una buena noticia este descenso en 1.000 contratos? Si, porque numerosísimos contratos temporales tienen una duración inferior a 7 días y las mismas personas inician y cesan en la misma o diferente relación laboral. Un dato que corrobora que ese aument, o la reforma en sí, no aumenta el paro, lo ofrece el dato de que el incremento en enero -siempre sube, tras finalizar la campaña navideña- ha sido el menor de los últimos cuatro años y la cifra de paro es "casi" la misma que enero de 2020, hasta ahora la más baja en dicho mes. Así, pues, la reforma echa andar accidentadamente, tiempo hay de comprobar donde nos lleva.