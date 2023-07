Los reforzados y los que se quedan al aire

Si las ELECCIONES municipales han supuesto la consolidación de muchos políticos, con sus rotundas victorias, da igual el partido, también ha significado la bajada a los infiernos de otros tantos que han quedado tocados como estrategas electorales y gurús. Pues a pesar de ello, te los encuentras en los actos, por la calle o en las redes sociales y están como si no hubiera ocurrido nada. Los perdedores todavía están convencidos de que la culpa es del otro. A estas alturas no van a asumir jamás su cuota en lo sucedido. Pero ya se sabe que los políticos son de otra pasta. Cuando se triunfa el mérito, no les quepa duda, es de ellos y cuando se cae en el infierno de la derrota, la culpa, es de los demás. Ya saben aquello del “lío, lío, que yo no he sido, que ha sido otro...”