El relato ucraniano

Salvo manifiesto trastorno, nadie es insensible a la crueldad humana. Presenciar el bombardeo de un hospital en Mariúpol, sin duda, es una manifestación de ella. Sobrecoge el hecho en sí, pero sobremanera estremece su salvaje irracionalidad. El relato comunicativo de los medios occidentales sobre Ucrania está lleno de episodios similares. No es lícito dudar de su contenido literal. Son las fuerzas armadas rusas quienes lanzan proyectiles sobre objetivos civiles. Nada de ello es un invento de los periodistas que están sobre el terreno, a menudo poniendo en serio riesgo sus vidas. Su interpretación y trasfondo ideológico ya es otra cosa, no deja de mover a una ostensible inquietud. Cuando vi la imágenes de Mariúpol de inmediato me vinieron a la mente los hospitales palestinos, también repletos de civiles, tan alevosamente atacados como los ucranianos. Sin embargo, ni la UE, ni la OTAN, ni, por supuesto, EE. UU. promovieron ningún bloqueo internacional contra la mano que los ordenó. Por supuesto, el listado de población civil masacrada por conflictos bélicos es funestamente extensible, casi interminable. Por ahí podrían desfilar las ciudades sirias convertidas en cascotes, la tierra arrasada de Irak, la persecución a los bahai's en Irán, la interminable violencia en Somalia, las cruentas dictaduras latinoamericanas amparadas por la CIA, las bombas de la OTAN sobre Serbia.

Nunca la población civil, los ciudadano de a pie, han promovido esos conflictos, pero sí los han padecido cruelmente. El mundo está repleto de escudos humanos. Unas veces han sido utilizados como elemento defensivo, otras como objetivo de ataque, víctimas en cualquier supuesto de los poderes sociales.

Tenemos demasiada experiencia alienadora con los relatos de Hollywood, sobre todo quienes crecimos entre el western, acostumbrados a ver cómo los sojuzgadores (los colonizadores) aparecían como víctimas de los indios (los históricamente exterminados). Por eso no compro el relato comunicativo de Ucrania. Esto no va de dictadores enceguecidos vs. demócratas beatíficos. Esos mismos profetas de los valores occidentales no han tenido inconveniente en amparar regímenes dictatoriales, en masacrar población civil o en tolerar el sojuzgamiento de un pueblo. Esto va de violencia y desprecio a la condición humana vs. gentes de paz que rechazamos cualquier forma de violencia, venga de donde vega.