Gracias, gracias, gracias otra vez Movistar por dejarme ver Maixabel sin sentimiento de culpa debido a que te pago religiosamente las cuotas y no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo que el cine, cine, cine. Pero es lo que hay, claro que sí, efectivamente, es una gran película que sirve para que con grandes letras logotipo PSOE encima del féretro de Juan María Jauregui vayamos poco a poco construyendo el relato necesario de que hay que perdonar al asesino porque una sociedad no se puede construir con el odio. Si el asesino se creía revolucionario era por su bisoñez, su ingenuidad y realmente no fue culpa suya sino de los otros, los demás, los malos. Y tienen que ser los buenos los que filmen obsesivamente con los mejores actores, los que no les cuesta nada hacer de malos y buenos, todo el proceso. Como en El Padrino donde al final te pones de parte de la famiglia porque tienen razón, aunque ellos también disparen, era para defenderse. Lo honorables mafiosos con pistolas de defensa que mataron engañados por un alter ego superior invisible. Y el cine español, sobre todo el de los Goya, campana de repique de relatos, nos hace del NO-DO pero ahora en color y cinemascope, con actores que no tienen que actuar porque creen en su papel. Así también soy yo actor. Pero a ver quién es el guapo que se pone a hacer un filme dándole la vuelta a la tortilla y poniendo a los asesinos como asesinos y a los malos como los malos. A ver quién se atreve a filmar a ETA como ETA y no como una suerte de románticos bandoleros para que ni les llamen para los Goya y no congratularse con el relato de que aquí si que ha pasado algo, pero poco a poco vamos enterrando los rencores al mismo tiempo que vamos reabriendo los otros rencores, los del otro relato que ya lo estamos dejando, chicos, y se nos olvida con tanto lío que el relato de la guerra civil, Franco y el franquismo tiene para montones de Goya. Goya a la mejor adaptación histórica de los hechos. Goya a la mejor interpretación sesgada de los hechos. Goya a los mejores disfraces de fascistas y por la lucha eterna contra el fascismo en el cine. Goya a la mejor desviación del pensamiento crítico individual sobre cuestiones históricas. Goya a los mejores efectos especiales en los sentimientos del espectador para que nunca vote a la derecha y siempre vote a la izquierda. Y todos los goyas son: Siempre para los mismos. Aplausos.