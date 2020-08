Y sin remiendos, por favor

El arriba firmante es más dado a escribir como cantaba Dolores Pradera lo de “jazmines en el pelo y rosas en la cara…”, pero estos tiempos no son para vergeles de la ‘Flor de la Canela’, acaso una plantita en una maceta perdida de algún balcón. Hoy reaparece el chotis de Olga Ramos con aquello de ‘Pichi, es el chulo que castiga…’, o el cuplé ‘Vaselina’ puesto de moda por la almeriense Bella Dorita, a punto de cumplirse el siglo de la canción, con este estribillo: “pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina y en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe me debe explicar si el día de bodas se debe de usar”. Bueno, no soy el más indicado para recomendar cuando se debe usar la vaselina, aunque tal vez a diario visto lo visto y oído lo oído.

Lo de Messi, el bombazo mundial de Messi en su deseo de abandonar el Barça ha trastocado el rumbo musical de estas líneas para dar paso al pecado de la envidia. Pura envidia verde, color verde ortiga, levanta Messi al poder plantar de sopetón al club que le paga por no estar de acuerdo con la gestión de la Directiva. Lo venía diciendo él, que no era cuestión de dinero, que necesitaba un proyecto de equipo, nada de fichajes sin ton ni son, remiendos, parches en definitiva según el propio Leo. Y el portazo ha sonado como un signo de interrogación con permiso de Sabina.

Lo nuestro no es como lo de Messi, no. Nosotros tenemos que resignarnos al des-Gobierno de los Gobiernos que pagamos, un montón de euros y de Gobiernos por cierto. De chiquillos decíamos ‘ajo y agua’. Y es lo que hay. Un titular de periódico dice, más o menos, “Leo Messi firma el adiós más triste del mundo y el FC Barcelona explota”. La marcha del mejor futbolista del mundo con la venia del resto provoca una explosión en el ámbito futbolero. Con treinta mil muertos por el coronavirus más los que siguen y no se suman; con las cifras de contagiados en España que son las más elevadas de Europa, no hay reventón alguno, sino la evidencia para el bien bronceado presidente del Gobierno de que "la evolución no es buena, es preocupante, especialmente en algunos territorios, y en consecuencia hay que atajarla", que es como decir hola y adiós, también con permiso de Sabina.

Comunidades Autónomas a su bola en el inicio del curso escolar. Jueces a su aire interpretativo. Un mismo Gobierno aparentemente dividido en dos, aunque bailan la lambada lo quieran o no. Total, remiendos. Y Messi se va.