No repasamos el ticket de la compa

Tanto usted, como yo, y como usted y usted, no repasamos el ticket de compra cuando estamos principalmente en el supermercado o en "la plaza". Solo un 10% de los consumidores, según el organismo pertinente de consumidores, repasan el ticket de compra para comprobar que se les ha cobrado correctamente. Como le digo lo dice un estudio, pero si lo pensamos bien tampoco hace falta que nos lo diga un informe más o menos oficial. Basta con observar, en el día a día, cuando vamos, principalmente a los grandes supermercados, a quienes nos preceden en la cola de caja. Sobran dedos de una mano para contar las personas que se detienen y dedican unos pocos minutos a analizar el pequeño recibo, los conceptos cobrados y el precio de cada uno. Lo más habitual y eso estamos hartos de verlo, tanto usted como yo, es que el "papelito" vaya a parar directamente a la cartera o al bolsillo sin haber superado la mirada analítica del consumidor y este caso más concreto del "doliente" de la compra. Es más, hay personas que ni tan siquiera se llevan el ticket a su casa para analizarlo, comparar precios, o ver algún error de la cajera, etc. Al revés, lo desprecian y lo dejan tirado en el mostrador de caja.

Reconozco que me llama la atención la actitud de tantos consumidores de no comprobar el ticket, que no prestan atención a si les han cargado productos o servicios no adquiridos. Los errores son humanos y es posible que la cajera (y no lo digo en tono peyorativo, es que habitualmente a donde compro son ellas cajeras) pase dos veces el código de barras de un producto. O es posible que pueda haber fallos informáticos. Hay estudios bastante fidedignos que dicen que un 15% de las ofertas, promociones y descuentos no se corresponden con el importe que finalmente pagamos los consumidores.

Pero vuelvo a insistir: ¿A qué se debe esa dejadez de cara a no revisar el ticket? A las prisas que tenemos en nuestro día a día, al estrés, a la falta de costumbre de reclamar..... ¿Será por eso por lo que tampoco comprobamos los cambios? Si paga en efectivo, siempre compruebe que el cambio que le devolvieron es la cantidad correcta. Tiene que hacerlo enfrente de la cajera, porque si se aleja y vuelve, no tendrá legitimidad para decir que se equivocaron. Errar es humano, y los errores en la devolución del cambio son bastante más frecuentes de lo que nos creemos.