Y de repente...un nuevo tiempo

Sin certezas, y sin capacidad para tenerlas, pues habrá quien las tenga pero no pertenecerá al común ciudadano, escribo esta columna sin poder creerme que vaya a dedicarla a una agresión rusa de tales características y dimensiones. Me parece tan increiblemente irreal como preocupante. Y es que estamos en el año 2022 y casi lo único que diferencia las imágenes que deja esta agresión de las que ocurrieron en la primera mitad del siglo pasado es que los combatientes llevan teléfonos móviles. Y escribo no para hacer un análisis del conflicto, pues mi nivel de conocimientos al respecto no me permite hacerlo de forma responsable, sino para compartir el sentimiento de rey desnudo que deja lo que está aconteciendo entre Rusia a Ucrania.

Y es que Rusia nos acaba de insinuar a los habitantes del primer mundo, del lustroso y privilegiado Mundo Libre que lidera EE.UU, que ese brillante traje de seguridad, bienestar y constante progreso que nos dijeron nos habíamos merecido por lo bien que utilizábamos esos privilegios puede que solo esté en nuestra mente y que realmente vayamos tan desnudos como diríamos van esos desafortunados de los clubs de segunda y de tercera a los que dejamos de mirar hace tiempo.

Un brillante traje que parece nos ha hecho desatender lo primitivo, eso que separa el grano de la paja y te mantiene alerta, pues fueron muchos los analistas que afirmaron que, de producirse un ataque contra Ucrania, sería un ataque moderno, acorde a los evolucionados tiempos de hoy; que no veríamos ni convoyes, ni tanques, ni fusiles, ni compañías de soldados sino ciberataques, cortes de suministros y ataques veloces y selectivos que no causarían bajas civiles. Y también fueron muchos los que no dieron ninguna credibilidad a los avisos que estaba dando EE.UU sobre el inminente ataque de Rusia, bien por confianza en la diplomacia, bien cegados por ese descrédito que lleva años devorando lo público. Y todos se equivocaron. Y así, en el año 2022, tenemos, en las fronteras del muro de paz y cooperación que apostamos por crear tras la devastación de las dos guerras mundiales, a un gran país, con el que Europa nunca ha querido contar pero al que la ha confiado buena parte de sus necesidades energéticas, atacando a uno pequeño que se resiste a darse cuenta de que está solo en la batalla y que le va a pasar exactamente lo que el presidente Putin decida que le pase. Solo nos queda esperar que el resto de grandes países requieran firmemente a Rusia para una negociación del cese de sus hostilidades hacia el valiente pueblo ucraniano en la que se le proponga una salida que le parezca lo suficientemente digna para replegarse; que, como ha deseado la historiadora Mary E. Sarotte en un artículo para el New York Times, no acabemos echando de menos la Guerra Fría; y que ese muro lo hayamos construido lo suficientemente fuerte.