No nos representan

He sido militante socialista desde hace 15 años, pero lo dejo. La forma de actuar a distintos niveles, desde la Ejecutiva Local de Almería hace unos meses, hasta ahora el Comité Federal, me trasladan que mi opinión o mi voto valen poco o nada y, en consecuencia, mejor dejarles hacer pero sin sentirme ninguneado.

Hace meses que la ejecutiva local incrementó el censo de Almería capital en unas 800 personas para elegir al candidato a la alcaldía:

no fui a votar y lo sentí como una tomadura de pelo hacia el compromiso con mi partido. Esa "conversión" repentina de 800 personas, desvirtuando el censo real de militantes, me recordaba las luchas de poder entre enemigos acérrimos, batallas a muerte en el que hay que aniquilar al contrario. La consecuencia posterior es que parte de esos "enemigos" son los que después se necesitan para ganar las elecciones:

Por esa división y predominio de los clanes, el PSOE de Almería pierde elección tras elección, con un declive continuado, sea quien sea al candidato (esta vez candidata).

Pero ahora llega el momento de las elecciones generales y "donde dije digo, digo Diego": Pedro Sánchez y su Comité Federal cambian las listas según la "afinidad" personal, saltándose la opinión de la militancia cuando el resultado no les conviene. De la valía y el conocimiento de los futuros diputados ya ni hablamos: sólo deben saber apretar el botón que se les indique, en el momento adecuado, a ser posible sin equivocarse!

¡Para este viaje me ahorro la cuota! Lo dejo, dejo de ser militante socialista y votaré y defenderé las opiniones o medidas que mi pensamiento progresista me dicte, sin tener que "comprender" las actuaciones del partido aunque a veces no las comparta.

Sigue habiendo gente que piensa continuar en el partido, por si acaso hay algo que repartir después de las elecciones, aunque sea estar en la oposición, eso sí, liberado (o sea, con sueldo), pero al militante de base, que pretende defender unos principios y sentirse representado, lo están echando.

Como dije al principio, ¡no nos representan!