Me reservas un nombre... por favor

An TICIPARNOS a la realidad y ser capaces de tomar medidas y decisiones siempre será beneficioso. En el Ayuntamiento de Almería no queremos ser una excepción y el 22 de diciembre se celebró sesión plenaria de forma telemática habida cuenta del repunte de los contagios con la nueva variante de Covid, lo cual me parece una medida acertada adoptada en el seno de la junta de portavoces, por más que algunos puedan sentir que les resta protagonismo. Varios puntos de la citada sesión tuvieron mucha importancia, como el comienzo de la andadura para que Almería disponga de un tribunal que conozca y resuelva sobre cuestiones en materia de contratación en el Ayuntamiento o la aprobación de modificaciones a la ordenanza de limpieza y recogida de residuos.Y en una muestra de anticipación sin precedentes, incluso superando la ficción, se reservó el nombre de "Carmen de Burgos" para la futura estación del Ave; sí, sí, como lo cuento: en el pleno nos dedicamos a discutir sobre qué nombre poner a instalaciones que ni siquiera existen, que desconocemos cómo se van a sufragar o cuando llegarán. Esta última moción la presentó el grupo municipal socialista entiendo que para colgarse la medalla, en esa política histórica de ir reservando plazas y espacios públicos con los nombres de personajes ilustres de aquellos que entienden de "su cuerda" También se volvió a debatir una moción que solicitaba una actuación integral en un barrio de la ciudad, esta vez el de San Cristóbal. Éste que escribe nada tiene en contra de este barrio ni de ningún otro de la ciudad, pero aquí estamos para hacer política de gestión real. De nada sirve presentar mociones que no cuentan con el respaldo presupuestario suficiente y que confunden y engañan a nuestros vecinos. La herramienta que debe prever este tipo de actuaciones integrales es el presupuesto municipal por su envergadura y planificación temporal. No una moción. No me extraña que muchas de estas mociones "buenistas" y de claro corte electoralista se hayan quedado olvidadas en el baúl de los recuerdos de los ciudadanos, pero no del político, que bien aprovecha la ocasión para sacar a relucir tal o cual moción: la que era SU iniciativa, dándole lo mismo si al vecino se le ha dado respuesta efectiva o no. Este concejal optó por preguntar sobre las medidas sanitarias que tenía pensado adoptar el equipo de gobierno, que creo más interesante y apremiante en los tiempos que corren. Resulta fundamental que demos una respuesta rápida y eficaz frente al Covid, como también lo es plantear propuestas realistas y actuales. Ya está bien de falsas promesas y política estéril de autobombo.