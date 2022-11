E L año 69 estreno Ibañez Serrador "La Residencia". Recuerdo que la vi en el Teatro Isabel la Catolica de Granada. Era de miedo, de verdad, o al menos eso me parecio a mi, a pesar de haber leído 2 o 3 años antes, durante las noches de verano, algún libro de relatos cortos de Allan Poe que me mantuvo con los ojos como platos hasta el amancer, y haber visto en tv Historias Para No Dormir, dirigidas por Ibañez Serrador. De Alfred Hitchcock, entresaco Los Pajaros. Me gusta su cine y me gustan sus travesuras en la radio. Un genio. Ahora bien, reconozco que de la lectura y del cine no he pasado, pues me gusta poco disfrazarme y cada vez tengo menos ganas de tensión gratuita; además de que no le encuentro sentido al ya implantado, en nuestra sociedad, Halloween. La razón principal, es que al ser algo impostado e importado, "no tiene solera". No hay mas que ver las consecuencias de su celebración: machetes en atracos perpetrados por chavales menores de edad, fiestas sin autorización, padres "empurados" porque sus hijos, menores de edad han alquilado locales para la fiesta y estaban de aquella manera. Asi que me reafirmo: no me gusta.