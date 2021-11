En una ocasión, un amigo cubano que había trabajado mucho en Vietnam en temas agrícolas, me dijo que: "no hay residuos, sino materias primas mal utilizadas". Me gustó y, la cito frecuentemente hablando de "residuos". Digo esto porque, en este país antes llamado España, los defensores y practicantes de la ecología se han dividido en 3 tercios. A saber: el 1er. grupo son los que defienden la ecología atacando los automóviles y, poco menos, que defendiendo el transporte en diligencias; pero cuidado que los caballos emiten ventosidades y hay que medir el metano que emiten. El 2º grupo estás formado por quienes niegan la contaminación y la influencia del CO2 en la subida de temperaturas y evolución y efectos de las mismas. Y, el 3er. grupo son los verdaderos ecologistas: los que aprovechan y no realizan un consumo desmedido ni de plásticos, ni de electricidad, ni de gasolina, y, además intentan reciclar cuanto más, mejor.

Estos últimos son los que se preocupan por tener claro cuánto contaminamos, por qué, y cómo. Son los que además se preocupan por saber y, en la medida de lo posible, tratar de remediar la contaminación. Son los que además de interesarse y preocuparse por la contaminación que tenemos en "nuestra casa común: la tierra", se preocupan de la que, con mucho interés y desidia, hemos generado en el más allá: la muy conocida basura espacial.

En relación con esta última, hace unos días se supo que los rusos, habían enviado al espacio un misil para destruir un satélite que tenían allí y que ya, por lo visto no les interesaba que siguiera entero.

O sea que la siguiente noticia ha pasado desapercibida: los rusos han enviado un misil al espacio, no sabemos ni qué carga explosiva llevaba, ni de qué tipo. Ha despedazado, me imagino, un satélite de no sabemos qué tamaño, y lo que antes era un cuerpo en el espacio, o sea, una basura, se ha convertido digo yo que en varios cuerpos, aunque sean minúsculos. Y por si eso fuera poco, pensando en el misil, antes de terminar estas líneas, podría ser que fuera dotado de carga radiactiva, con lo que ha sembrado radiactividad. Si a todos los propietarios de los artilugios que hay en el más allá les da por hacer lo mismo con sus artilugios inútiles, van a convertir el espacio en la Molineta, que como me dijo en el Instituto mi profesor de Lengua don Félix Merino, allá por 1966: "había estado paseando por allí el domingo, y estuvo todo el tiempo sorteando mierdas, sorteando mierdas". Y cito textualmente.