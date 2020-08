Así es. Los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de julio han dado un respiro al mercado laboral español, incluido el nuestro, el almeriense. Aquí el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social que, como sabemos es tan normal en julio como las olas de calor, ha sido el menor en nueve años. Y el incremento del paro supera al de los dos últimos años pero es inferior al que se produjo en el período 2014 a 2016. En resumen, que la posibilidad de crecimiento económico y recuperación está ahí. ¿De qué depende? Recordemos marzo. Cuando se comentaban los datos de desempleo de febrero -bajó- se destacaba que, ya ven, la subida del salario mínimo no había influido para nada, ajenos aún a la tormenta que se iba formando. Lo recuerdo porque, al comentar esos datos en esta columna, al final, abajo del todo, decía lo mismo que la gente en la calle -no soy nada original- y reproduzco aquí: "El problema es la incertidumbre a la que nos avoca el asunto del coronavirus, y por cuánto tiempo se extenderá". Pues bien, sobre el respiro de este mes se podría aplicar la misma frase, porque el problema está en la misma incertidumbre. El caso es que, a nivel nacional más de un millón de trabajadores seguían en un ERTE. La mitad de ellos pertenecen a hostelería, alojamientos y comercio. Y, para completar el panorama, el total de afiliados es inferior en casi otro millón al de julio del año pasado. ¿Y nosotros? Ya sabemos que a partir de marzo se rompió la tendencia de los últimos años y los trabajadores de alta en Seguridad Social -la media- fue en julio inferior en más de 9.000 a los de hace un año. Pero veamos la parte soleada. Este julio ha salido del ERTE la mitad de los trabajadores que estaban afectados por uno en junio. Quedan cerca de 7.000, cuando en mayo había 25.466. Incluso como otro respiro, esta vez al bolsillo del contribuyente, la cuantía que en junio (julio aún no se conoce) destinada a pagar la factura del paro bajó 10 millones respecto a mayo, hasta situarse en 59 millones. Y ello, sin olvidar a los más de 18.837 autónomos que aún perciben el cese como autónomos, de los que no llega a 1.500 los que lo compatibilizan con el trabajo. El resto, por tanto, está cerrado y ese es un dato terrible. ¿Podemos ser optimistas de cara a los próximos meses? Conocemos la respuesta. Ya ven cómo van los rebrotes. La temporada turística ha finalizado casi al momento de empezar. Si el tema se controla, si surge la vacuna, si esto, si aquello. Son muchos condicionantes, o más bien, uno solo: el virus.