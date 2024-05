La responsabilidad del mando

Los militares tenemos un código de conducta que define los principios éticos y las reglas de comportamiento, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Este código de conducta son las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, con rango normativo de Real Decreto. En el título preliminar, además de concretar el ámbito de aplicación, se hace referencia al deber fundamental del militar en la defensa de España, a su actuación como servidor público, al juramento o promesa ante la Bandera, al respeto a los símbolos de la Patria y a las características indispensables en las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad. A continuación del título preliminar se incluyen los referidos al militar, a la disciplina y a la acción de mando como títulos I, II y III respectivamente. En todos ellos se establecen reglas de comportamiento de aplicación general sin distinciones por categorías y empleos militares ni por el ejercicio de cargos o destinos concretos. Este criterio se pone claramente de manifiesto en la generalización para todo militar de preceptos anteriormente dedicados al oficial y al cabo, al representar una síntesis del espíritu militar y la forma de entender y ejercer el mando en nuestras Fuerzas Armadas.

En su Título III, de la acción de mando, se especifica que el militar será firme en el mando, graciable en lo que pueda y comedido en su actitud y palabras aun cuando amoneste o sancione. Reafirmará su liderazgo procurando conseguir el apoyo y cooperación de sus subordinados por el prestigio adquirido con su ejemplo, preparación y capacidad de decisión. En cuanto a la responsabilidad en el ejercicio del mando, esta no es renunciable ni puede ser compartida. Y una condición esencial del que ejerce mando es su capacidad para decidir, aplicando para ello la normativa vigente, ejerciendo la autoridad con firmeza, justicia y equidad, evitando toda arbitrariedad. Pero en este código de conducta no se contempla la opción de “parálisis” temporal de la responsabilidad en el ejercicio del mando para un periodo de reflexión; esta es una cuestión que no tiene sentido. Por eso, ya supondrán lo que pueda pensar como militar de la situación inaudita que se ha planteado en la jefatura del gobierno de la Nación que, se resuelva como se resuelva, socava los cimientos del liderazgo que debe ejercer. Como he indicado antes, la responsabilidad del mando no es renunciable (ni siquiera temporalmente), no se comparte, pero tampoco se delega, y se asume con todas sus consecuencias desde el momento en el que juramos o prometemos el cargo, hasta que somos cesados.