Más responsables que nunca

Los datos que vienen llegando sobre la pandemia en las últimas semanas no permiten margen de duda: es necesario poner freno al incremento en la curva de contagios antes de entrar en una dinámica de difícil control. Para ello temo que serán necesarias medidas que incrementen las actuales restricciones y que extrememos las medidas de protección y control individual y colectivo: mascarilla, higiene frecuente de manos y distancia social. Sé que este recordatorio resulta reiterativo, pero es necesario hacerlo. A la hora de escribir estas líneas aún no se conocen qué medidas podrán adoptarse desde la Junta de Andalucía, que es la administración en la que el Gobierno de España ha depositado la responsabilidad de la gestión de la situación, pero hay que asumir que si los datos siguen siendo preocupantes habrá que incrementar las medidas restrictivas. No hay otra opción si queremos frenar los contagios de coronavirus, lo cual es una prioridad absoluta e indiscutible. Las medidas, que siempre son las recomendadas por un comité de asesores sanitarios reales y no inventados, serán singularizadas en función de la incidencia de la pandemia en cada lugar y se irán actualizando según el comportamiento de la curva de contagios. En este sentido, Almería tiene una posición de relativa estabilidad dentro de Andalucía y por el momento estamos en una situación de control de casos. Sé que unas nuevas disposiciones restrictivas podrían suponer un factor extra de preocupación y angustia en sectores empresariales almerienses que ya han sido duramente afectados por la crisis de la covid y a todos ellos quiero decirles algo: el Ayuntamiento de Almería va a seguir a su lado. Ya lo hicimos al inicio de la pandemia y lo seguiremos haciendo hasta que podamos volver a la esperada normalidad. Estamos dedicando todos nuestros recursos a este gran esfuerzo colectivo, reorientando proyectos y priorizando lo necesario sobre lo pretendido. Ya pusimos en marcha el Plan Reactiva 20 con medidas sociales, económicas y tributarias para ayudar a que los almerienses puedan protegerse al máximo de los efectos de la pandemia, y vamos a prolongarlo a lo largo del año 2021 aumentando los recursos y ampliando las líneas de ayuda a quienes más lo necesiten. Haremos, en definitiva, lo que los almerienses esperan de nosotros, porque estos momentos marcan la diferencia entre los que están para servir o tan sólo sirven para estar.