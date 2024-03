Hemos contemplado durante las últimas tormentas como una serie de lanchas, según dicen dedicadas al narcotráfico, se mantenían al pairo de los vientos en las calas de nuestro parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Se ha escrito y hablado sobre la cuestión, se ha criticado la desidia, por llamarla de alguna manera, por parte de los cuerpos y fuerzas del estado ante esta situación, pero nada hemos oído a los responsables, los que dan las órdenes.

¿Dijo algo coherente el señor ministro del interior? ¿Se sabe si el presidente del gobierno ha hablado sobre las narcolanchas en las calas almerienses? Ni siquiera nos hemos preguntado por qué no hemos tenido una opinión oficial sobre lo ocurrido.

Uno entiende que los pilotos de estas lanchas busquen un lugar donde guarecerse del peligro. Y desde un punto de vista cristiano, caritativo si les parece bien, se puede y se debe apoyar la vida de estas personas, pero ello no debería ser óbice para que las autoridades, con el beneplácito de los políticos controlaran las lanchas que se dedican a la colaboración con el narcotráfico en nuestras costas. Surge la pregunta: ¿Y por qué no lo hacen?

Esa es la cuestión. ¿Por qué se permite que las lanchas campen como dueños de estos mares, que según tengo entendido, son aguas de jurisdicción y responsabilidad española? Si encima te comentan que algún piloto y su helicóptero han sido desplazados en estos mismos días a vigilar las tierras, las aguas y los cielos gaditanos, no sales de tu asombro.

Pero no pasa nada. Los políticos callan. El ministro Marlaska se escondía, el presidente Sánchez se cabreaba con Aragonés por el adelanto a mayo de las elecciones catalanas, y mientras en Almería las narcolanchas se refugian en aguas de nuestras calas a la espera de que pasan las tormentas. ¿Es cierto que un piloto almeriense fue mandado en esas fechas a los cielos de Cádiz? Imagino que nadie va a contestar. De los políticos poco podemos esperar, ellos a lo suyo. ¿Se puede de los responsables de los cuerpos afectados tener una contestación? Si el comentario es cierto, y la persona que me lo cuenta tiene toda mi consideración, en algún cajón particular o fichero oficial debe estar archivada la orden. ¿La conoceremos algún día? Me temo que no vamos a tener esa suerte. Y mientras las lanchas seguirán a lo suyo, y cuando lo necesiten, aquí estarán nuestras calas a sus disposición, el silencio de nuestros políticos y si les hace falta mandamos a las fuerzas de seguridad a otros cielos para permitirles a ellos que se defiendan de las tormentas.